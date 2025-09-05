Suscribirse

Nación

Embajada de Estados Unidos en Bogotá hace importante advertencia a los colombianos que quieran ir a ver a la Selección en el Mundial 2026

Miles de colombianos planean desde ya su viaje para disfrutar de la Copa del Mundo.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

6 de septiembre de 2025, 1:48 a. m.
La selección Colombia estará en la próxima Copa del Mundo de 2026, que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá.
La selección Colombia estará en la próxima Copa del Mundo de 2026, que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá. | Foto: SEMANA

La Selección Colombia hizo historia al golear a Bolivia en Barranquilla y aseguró su paso al Mundial 2026, el cual se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Ante esto, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá celebró a través de su cuenta oficial de X el triunfo de la Tricolor: “¡La Selección Colombia se clasificó al Mundial de 2026! Y en Estados Unidos hay cada vez más fanáticos que verán brillar a la tricolor. Nos vemos en Estados Unidos".

Por lo tanto, miles de colombianos planean desde ya su viaje para disfrutar de la Copa del Mundo que dará inicio el 11 de junio del próximo año en el Estadio Azteca, México.

Sin embargo, para ingresar a países como Estados Unidos, los extranjeros deben tener la visa americana tipo B1/B2, que permite ingresar al país por motivos de turismo o negocios.

Contexto: Este es el error de la colombiana a la que le han negado la visa siete veces a Estados Unidos

Así las cosas, la Embajada estadounidense en Colombia hizo un anuncio debido a que es muy probablemente que la Selección juegue en al menos una ciudad de Estados Unidos.

“La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la más grande de la historia, con partidos en 11 ciudades de Estados Unidos”, dijo en otro trino de la mencionada red social.

Así mismo, la Embajada lanzó una advertencia especial a los colombianos que deseen asistir a este encuentro deportivo: “Invitamos a los viajeros extranjeros que necesiten una visa para ingresar a los Estados Unidos a que la soliciten ahora mismo".

La solicitud para realizar este documento inicia con el respectivo diligenciamiento del formulario DS-160 que se encuentra disponible en la página web oficial de la Embajada de Estados Unidos.

Visita https://co.usembassy.gov/es/visas-es/ para obtener más información sobre los requisitos. No esperes más", detalló la Embajada en Bogotá para quienes están interesados en asistir al Mundial 2026 y apoyar a la Selección Colombia.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Misterioso animal captado en Florida desconcierta a expertos: “No sabemos de qué especie se trata”

2. Daniela Ospina, ex de James Rodríguez, lanzó duro comentario tras clasificación de Colombia en el Mundial 2026; anticipó cambios

3. Cali se recupera poco a poco del atentado con carro bomba que dejó siete muertos: “Garantizaremos la seguridad”

4. Maratón de Medellín: estos son los corredores de élite que le pondrán picante este domingo a la carrera atlética

5. Escupitajo le salió caro a Luis Suárez en Leagues Cup: sanción es oficial

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Mundial 2026Selección ColombiaEstados UnidosVisa a Estados Unidos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.