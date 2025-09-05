La Selección Colombia hizo historia al golear a Bolivia en Barranquilla y aseguró su paso al Mundial 2026, el cual se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Ante esto, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá celebró a través de su cuenta oficial de X el triunfo de la Tricolor: “¡La Selección Colombia se clasificó al Mundial de 2026! Y en Estados Unidos hay cada vez más fanáticos que verán brillar a la tricolor. Nos vemos en Estados Unidos".

¡Felicitamos a la Selección Colombia por su clasificación al mundial 2026 🏆🤩! ¡Nos vemos en Estados Unidos! 🇨🇴⚽️🇺🇸 @FCFSeleccionCol 👏 https://t.co/oB0CKDFdnV — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) September 5, 2025

Por lo tanto, miles de colombianos planean desde ya su viaje para disfrutar de la Copa del Mundo que dará inicio el 11 de junio del próximo año en el Estadio Azteca, México.

Sin embargo, para ingresar a países como Estados Unidos, los extranjeros deben tener la visa americana tipo B1/B2, que permite ingresar al país por motivos de turismo o negocios.

Así las cosas, la Embajada estadounidense en Colombia hizo un anuncio debido a que es muy probablemente que la Selección juegue en al menos una ciudad de Estados Unidos.

“La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la más grande de la historia, con partidos en 11 ciudades de Estados Unidos”, dijo en otro trino de la mencionada red social.

Así mismo, la Embajada lanzó una advertencia especial a los colombianos que deseen asistir a este encuentro deportivo: “Invitamos a los viajeros extranjeros que necesiten una visa para ingresar a los Estados Unidos a que la soliciten ahora mismo".

.@TravelGov: La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la más grande de la historia, con partidos en 11 ciudades de Estados Unidos. ¡Invitamos a los viajeros extranjeros que necesiten una visa para ingresar a los Estados Unidos a que la soliciten AHORA MISMO! Visita… pic.twitter.com/KuvUkspKmE — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) August 25, 2025

La solicitud para realizar este documento inicia con el respectivo diligenciamiento del formulario DS-160 que se encuentra disponible en la página web oficial de la Embajada de Estados Unidos.