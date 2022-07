Embarcación se incendió en medio del mar en Buenaventura

En la mañana de este viernes, en Buenaventura, Valle del Cauca, se vivió una escena que alertó a las autoridades. En medio del majestuoso mar se vio una embarcación entre llamas. Unidades de la Armada de Colombia brindaron apoyo oportuno y lograron controlar el incendio que se presentó a bordo de una lancha tipo metrera, que se encontraba aproximadamente a 20 metros del barrio conocido como El Lleras, en el estero San Antonio, bahía interna del municipio.

De forma inmediata, tripulantes de una Unidad de Reacción Rápida (URR) pertenecientes a la Estación de Guardacostas de Buenaventura, que ejercían labores de control marítimo en el sector, atendieron la emergencia y verificaron que no se encontrarán personas afectadas en la embarcación o sus alrededores.

Llevaba cinco horas aproximadamente consumiéndose por las llamas desde las 9:00 de la mañana hasta pasado el mediodía, y no había un doliente de la embarcación, nadie apareció a reclamarla. SEMANA conoció que no estaba inscrita ante los entes de control marítimos, al parecer era un vehículo informal, pero no se puede afirmar que era utilizado con fines ilegales. Lo único que encontraron en medio de las cenizas fueron algunas varillas y cilindros de gas.

Embarcación se incendió en mar de Buenaventura - Foto: Armada Nacional

Una vez confirmado que no había víctimas en lugar de los hechos, procedieron a remolcar la embarcación para alejarla de la zona habitada y que no representara un peligro para la comunidad.

Posteriormente, dos unidades tipo Pilot de la Capitanía de Puerto de Buenaventura y una unidad tipo Buque de Desembarco Anfibio de la Fuerza Naval del Pacífico, se aproximaron al lugar para apoyar en la extinción del incendio; de forma simultánea se coordinó con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Buenaventura para que se transportaran a bordo de una unidad de Guardacostas hasta el lugar de los hechos para atender la conflagración.

Luego de controlar el incendio se verificó el lugar y se colocó el material a disposición de las autoridades competentes.

Mediante un comunicado la Armada de Colombia ratificó “su compromiso con el litoral Pacífico colombiano e invita a su comunidad a informar de forma oportuna los hechos de emergencia que se presenten a las líneas 123, 146 o 147, disponibles las 24 horas, así mismo a acatar las recomendaciones de seguridad emitidas por la Dirección General Marítima (DIMAR) con el objetivo de minimizar las situaciones de riesgo en los mares y ríos de la región”.

Es de resaltar que En febrero de 2022 salieron desde la Zona Portuaria de Buenaventura un total de 46.380 viajes, cifra superior a la registrada en el mismo mes del año pasado, cuando se realizaron 43.536 viajes. Así lo dio a conocer el Ministerio de Transporte, que también reveló que las toneladas movilizadas alcanzaron un aumento del 3% y los galones transportados un 13%.

Según datos del Registro Nacional de Carga, los productos que más se movilizaron por el corredor portuario fueron: maíz con 135.049 toneladas, abonos minerales o químicos con 49.196 toneladas, tortas y demás residuos de extracción de aceite de soja con 38.266 toneladas, harina de trigo con 35.064 toneladas y trigo morcajo con 30.098 toneladas.

“Es con hechos que el Gobierno Nacional le muestra a los colombianos sus acciones, desde el Ministerio nos reunimos periódicamente con todos los actores del sistema logístico, en conjunto con ellos y en especial con los transportadores de carga hemos venido revisando la implementación de las medidas acordadas”, dijo en su momento la ministra de Transporte, Ángela María Orozco.

El Puerto de Buenaventura mueve más del 50 % del comercio exterior del país, según estudio del Banco de la República. El de Santa Marta sería el segundo, con un 22 %, impulsado por el dinamismo en las ventas externas de productos como banano, café o aguacate. Le sigue el Cartagena, con una movilidad del 14 % de la carga, aunque por esa terminal se mueve maquinaria y productos de madera.