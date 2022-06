“Empezó el cambio”: sonriente, Rodolfo Hernández comparte imagen de su encuentro con Gustavo Petro

El 7 de agosto Gustavo Petro asumirá la presidencia de Colombia. Desde que ganó la segunda vuelta presidencial se ha dedicado a lograr un ‘acuerdo nacional’ que le garantice una gobernabilidad para cumplir las promesas de campaña.

Aunque millones de los que votaron por Rodolfo Hernández, pensaron que lideraría la oposición en la curul que otorga el estatuto de la oposición, el ingeniero sorprendió al afirmar que asumiría como senador, pero que no iría en contravía del nuevo presidente de Colombia.

Por esa razón, Hernández volvió a sorprender a quienes lo respaldaron en las urnas con unas imágenes que publicó en sus redes sociales, donde aparece junto con Petro y afirmando que “empezó el cambio”.

El encuentro se adelantó este martes, 28 de junio, en el norte de Bogotá y aunque no hay muchos detalles sobre el mismo, lo cierto es que se concretó una cita que se estaba programando desde la semana pasada.

Desde el triunfo de Petro en las urnas, Hernández se comunicó telefónicamente para felicitarlo y aceptar el resultado y de allí surgió la idea de una reunión personal que se concretó 10 días después de que el líder del progresismo fuera elegido en la segunda vuelta presidencial.

El pasado 23 de junio, Hernández anunció al país que asumirá la curul en el Senado pero dejó claro que no hará oposición a Gustavo Petro.

“Asumiré la credencial de senador que se me ha expedido en virtud del artículo 24 de la Ley 1909 de 2018, ‘Por medio de la cual se adopta el Estatuto de la Oposición Política y algunos derechos a las organizaciones políticas independientes’”, manifestó el ingeniero en su comunicado.

Asimismo, manifestó que espera que “la convocatoria del presidente electo a un gran acuerdo nacional sea verdadero y genuinamente construido sobre la base de que nuestro país reclama profundos cambios cimentados en los más caros valores democráticos consagrados en la Constitución Política de 1991″.

Asumiré la credencial de senador. pic.twitter.com/fh7lzNrV4J — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) June 23, 2022

A Hernández no le interesa mucho este rol de oposición debido no a solo a que tiene simpatía por Petro, sino porque, al parecer, tendría otras aspiraciones políticas.

A pesar de que aceptó posesionarse, el futuro de Rodolfo Hernández podría no estar en el Legislativo. Fuentes cercanas al excandidato presidencial le contaron a SEMANA que Hernández no estaría más de dos meses en el Senado de la República, buscando aspirar a la Gobernación de Santander en 2023.

Críticas a Rodolfo Hernández

La senadora María Fernanda Cabal, quien se erige como una de las voces más fuertes de la oposición al nuevo gobierno, criticó a Hernández tan pronto conoció que no hará oposición y señaló que “la ley lo obliga, entonces, a ejercer como oposición”.

La voz de la senadora y del Centro Democrático, una siempre disciplinada bancada de Senado y Cámara de Representantes, será clave para la oposición en los próximos cuatro años.

Miguel Uribe Turbay, el senador más votado del uribismo, también se comprometió en las últimas horas con quienes no comparten las ideas de Gustavo Petro.

“Desde el Senado protegeré a los colombianos y defenderé la democracia y libertad. Haré una oposición inteligente: pensando primero en Colombia; con base en hechos y no en odios; para construir, no destruir; sensata, no obstinada; que sea incluyente, no sectaria”, trinó en la noche del domingo.

La fuente anónima que reveló los ‘petrovideos’ también destapa la estrategia de la campaña de Petro para atacar a Rodolfo Hernández

El pasado 30 de mayo, un día después de la primera vuelta presidencial, la campaña de Gustavo Petro tomó una decisión: irse de frente contra el ingeniero Rodolfo Hernández y, para ello, el asesor Sebastian Guanumen puso en marcha una estrategia de guerra sucia.

Así se lo contó a SEMANA la fuente anónima que entregó los ‘petrovideos’ y que es un militante de la Colombia Humana.

“Al otro día de la primera vuelta, Guanumen, a través de todos los equipos de comunicación, desplegó varios hashtags para posicionarlos acompañados de unos argumentarios”, dijo la fuente. “Argumentarios, para Guanumen, es el contenido con que debe ir acompañado la difusión”, señaló.

“Por ejemplo, uno de los primeros fue el #RodolfoEsUribe, se debía seguir el libreto de que cualquiera que se enfrente a Gustavo (Petro) es la ficha de Uribe, así como se hizo con Fajardo, Gaviria y Fico”, agregó la fuente.

Así mismo, se posicionó otro HT para atacar el triunfo de Hernández en el departamento de Vichada, una zona que el propio ingeniero dijo desconocer. “#LaPatriaBoba, se debía generar un descontento de la ciudadanía debido a que el Vichada eligió como preferido a Rodolfo cuando este ni siquiera sabía dónde se ubica ese departamento”, contó la fuente anónima.

Igualmente, reveló que se utilizó una columna de opinión para la estrategia de guerra sucia contra el ingeniero.

“#BufonYTruhan, acá se utilizó el artículo de Daniel Coronell donde se dedica a comentar algunas situaciones públicas que han servido como escándalo para Rodolfo, arrojando como conclusión que Rodolfo es una de las peores opciones”, señaló la fuente.

“#AliasELIngeniero, siempre se ha planteado fraude electoral cuando nos conviene, para este caso, tratar de infundir en la población que Rodolfo Hernández fue beneficiado con manipulación del software por parte de la Registraduría”, contó la fuente, sobre la estrategia a seguir.

“#NeoNazicriollo, para catalogar a Rodolfo Hernández como un “títere” impostor manipulado por el uribismo”, sostuvo la fuente.

Guanumen es la persona que dicta la línea de la estrategia en redes sociales. “Es el que ha sido el cerebro de todo lo que ustedes catalogan como bodegas y aún sigue acá como si nada”, contó la fuente. “No estoy de acuerdo, no es ético”, señaló.

SEMANA conoció, gracias a la fuente anónima, pantallazos de los chats de Discord, una plataforma oficial usada para la comunicación de los militantes de la Colombia Humana. Allí, según señala la fuente, “se habla, se planea, se denigra, se hace de todo para opacar al adversario”.