Empresario Mario Hernández compartió un meme subiéndose a la ‘Rodolfoneta’

El domingo 29 de mayo Colombia fue testigo de una jornada electoral en la que nuevamente se evidenció la división ideológica que ha existido, pero que se ha acrecentado en los últimos años.

La primera vuelta de la elección presidencial dejó a Gustavo Petro, del Pacto Histórico, y a Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, como los candidatos para la segunda vuelta.

Así las cosas, grandes personajes de la política, el entretenimiento, los deportes e incluso los empresarios han dado a conocer sus opiniones respecto a quién apoyan o qué opinan sobre el conteo de los votos.

Así lo hizo el empresario de la industria textil en el país Mario Hernández, quien venía haciéndole efusiva campaña al candidato ganador de la consulta Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, pues entre ambos había gran afinidad en cuestiones de políticas públicas para los empresarios, contrario en su totalidad a lo propuesto y anunciado por su contendor, Petro, quien ha dicho que aumentará los impuestos a quienes tienen mayor riqueza (que son las empresas).

Hay 2 vuelta y Rodolfo presidente — Mario Hernandez (@marioherzam) May 29, 2022

Ahora el empresario compartió en su cuenta de Twitter un meme en el que se montó a la “Rodolfoneta”.

Rodolfo Hernández se traza la meta de lograr 15 millones de votos el 19 de junio

El candidato presidencial por la Liga Anticorrupción, Rodolfo Hernández, se trazó este viernes la meta de alcanzar los 15 millones de votos en la segunda vuelta de las elecciones que se llevarán a cabo el próximo domingo 19 de junio.

En ese sentido, Hernández explicó que el objetivo “no es ganar por 10.000 o 20.000 votos”, sino que quiere enviar un mensaje contundente al país para llevar a cabo los planes que tiene para su gobierno.

“Quiero hacer lo que nadie ha sido capaz, que es sacar a los ladrones del gobierno. ¿Y cómo lo voy a hacer, sacando 15 millones de votos el 19 de junio, porque tenemos que tener un mandato claro, concreto, contundente, que no haya dudas”, aseguró y agregó que “vamos a gobernar con lo mejor que haya, no con los mismos”.

Adicionalmente, en el marco de la edición 50 del Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite que se lleva a cabo en Bucaramanga, el exalcalde de Bucaramanga les pidió a los asistentes su apoyo para llegar a la Casa de Nariño.

“Pido su ayuda para ganar la Presidencia por un alto margen de votos, a fin de proteger la producción del agro y respaldar las inversiones de quienes le apuestan al campo, generan empleos y proveen alimentos”, contó el exalcalde de la capital santandereana.

Vale la pena recordar que mediante sus redes sociales, el excandidato Federico Gutiérrez agradeció nuevamente a quienes lo respaldaron en las urnas y explicó por qué apoyará a Rodolfo Hernández.

“Así votaré el próximo 19 de junio. Seré coherente con lo que siempre he dicho: si hay democracia y libertad, hay futuro. No haré parte del próximo gobierno; mantendré mi independencia. Pero eso jamás me hará indiferente. Lo más importante es cuidar a Colombia”, dijo en sus redes sociales.