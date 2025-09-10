Olmedo López, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), hizo sobre su seguridad. Advirtió que el presidente Gustavo Petro le puso precio a su cabeza con una declaración en televisión pública y nacional.

“En un hecho sin antecedentes en la historia reciente del país, mi nombre fue mencionado en una alocución presidencial realizada desde la Casa de Nariño, en la cual se me tildó públicamente de ‘traidor de la izquierda’”, dijo Olmedo López en una carta que envió a la Corte Suprema de Justicia.

Justamente ese señalamiento, de “traidor de la izquierda” es, en criterio de Olmedo López y de acuerdo con su experiencia en el grupo criminal del M-19, una sentencia de muerte.

“Esta expresión adquiere una connotación especialmente peligrosa si se tiene en cuenta mi pasado como exmiembro del movimiento M-19, donde la figura del ‘traidor’ era castigada con la muerte”, señaló el exfuncionario, excompañero y exmano derecha del presidente Gustavo Petro.

El exdirector de la UNGRD aseguró que ni siquiera con sus declaraciones o el proceso de colaboración con la Fiscalía estuvo en tanto riesgo como ahora, luego de que el mismo presidente Gustavo Petro lo tildara de “traidor de la izquierda” en un impulso mediático que amenaza a su propia familia e incluso a sus abogados.

“De manera reiterada, y a través de redes sociales y otros canales oficiales, el señor presidente de la República y altos funcionarios del Gobierno Nacional han hecho referencia a mi caso, emitiendo juicios de valor que agravan el riesgo en el que me encuentro”, dijo Olmedo López.

Olmedo López ha presentado pruebas de cómo sacaron la plata de la UNGRD para comprar el respaldo de congresistas. | Foto: suministrada a semana api

Por estas razones, el exfuncionario se anticipó y le dijo a la Corte Suprema de Justicia que se abstendrá de continuar las declaraciones hasta tanto se garantice su seguridad y la de su familia.

Esto, a pesar de firmar un principio de oportunidad con la Fiscalía y de estar pendiente de un preacuerdo con el que acepta responsabilidad y asume una condena.

“Es importante dejar constancia ante esta honorable Corte de que, a la fecha, me encuentro en buen estado de salud, no padezco enfermedades huérfanas o terminales y en ningún momento ha pasado por mi mente la idea de atentar contra mi propia vida”, señaló en el documento que su defensa radicó en la Corte Suprema.

Olmedo López en el cónclave en la Casa de Nariño, donde se habría fraguado el plan para saquear la UNGRD. | Foto: SEMANA