“En mí encontrarán un gladiador”, el mensaje de Rodolfo Hernández previo a elecciones presidenciales

El candidato a la Presidencia por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, envió un mensaje a los santandereanos, en el que les explicó las razones por las que deberían votar por él en la jornada electoral de este domingo 19 de junio.

“Un agradecimiento y un compromiso a todos los santandereanos por ese apoyo tan decidido que me hicieron en la primera vuelta, pero yo les pido de todo corazón que dupliquemos la votación si quieren a 1,5 millones con el fin de tener una voz, que va a ser la mía como presidente de la República para destrasarnos en todo ese mar de necesidades que tenemos”, dijo el exalcalde de Bucaramanga.

Esto, de acuerdo con Hernández, sucede particularmente con la infraestructura. “¿Cómo es posible que de Bucaramanga a San Gil, que son 92 kilómetros, gastamos cuatro horas? Pero como ha crecido el tráfico tan grande y sobre todo las tractomulas, en las curvaturas y radios tan cerrados, no se puede pasar”.

“De mí van a encontrar realmente un gladiador para que todo se haga. Entonces vamos a no quejarnos más, unirnos todos para poder, vuelvo y repito, con millón y medio de votos pedir lo que nos corresponde y que siempre nos han negado. Míreme a los ojos y léame los labios, no les voy a fallar”, puntualizó.

Recientemente, el ingeniero volvió a hablar de una de sus propuestas de campaña a solo dos días de que se lleve a cabo la segunda vuelta de elecciones.

El candidato cuestionó que en varios municipios del país aún no haya servicio de agua potable y un buen alcantarillado, ya que son recursos básicos que necesita todo ser humano para vivir.

El ingeniero preguntó por varios lugares del Caribe que tendrían complicaciones con ese servicio. “¿Cómo es posible que en Ciénaga, Santa Marta y Fundación no haya servicio de agua potable?”, cuestionó el candidato presidencial.

Agregó que es increíble que actualmente varios colombianos vivan sin ese servicio. “Es totalmente inaudito que en pleno siglo XXI no haya ese servicio que se llama vida, que se llama saneamiento básico”, mencionó Hernández.

Por eso dijo que si es presidente se compromete a que en todos los municipios del país haya ese servicio. “En mi gobierno, ese es otro de los pilares del hacer, que es comprometernos que en todos los pueblitos de Colombia tengan su agua potable, su alcantarillado, sus colectores”, afirmó el candidato presidencial.

Mencionó que también realizará proyectos de cuidado y protección de esos servicios. “Vamos a incluir un ítem que se llama planta de tratamiento de aguas negras, de nodos activados y rayos ultravioleta con el fin de no seguir contaminando los ríos y el mar, eso es importantísimo”, comentó el ingeniero.

En las últimas horas, el candidato lanzó varios videos hablando de sus propuestas para llegar a la Presidencia. El ingeniero también ha dicho que trabajará conjuntamente con las Juntas de Acción Comunal y que serán apoyos en las regiones para el gobierno, desde donde se escucharán las necesidades de la población.

“Las tenemos que ver como apoyos de articulación entre las necesidades de las comunidades y el Ejecutivo, que es el alcalde y su gabinete municipal. Ellos, las juntas de acción comunal y toda la comunidad que los rodea, son los que construyen las solicitudes para nosotros mirar cómo las incluimos en los presupuestos municipales”, comentó el ingeniero.

Agregó que en su alcaldía de Bucaramanga fueron importantes y que gracias a eso pudieron arreglar los centros de salud, sedes deportivas y escuelas de la ciudad. “A ellos les quiero manifestar hoy mi agradecimiento. Miren los resultados, los están viviendo, los están gozando, los que ustedes representan. Los logros de Bucaramanga serán los de toda Colombia”, aseguró.

El ingeniero también se comprometió con la defensa del páramo de Santurbán, que está en Santander, pero beneficia a varios departamentos. “Aquí en Bucaramanga, si no existiera el páramo de Santurbán, no tendríamos agua, por eso es tan importante defenderlo. El daño que le haga el páramo hoy se demora más de 1.000 años de recuperación. Total que es un patrimonio que no se puede negociar”, mencionó.

Señaló que cuando fue alcalde de Bucaramanga defendió ese recurso natural y no permitió que la clase política incidiera en esas decisiones, a pesar de que considera que siguen estando en las corporaciones autónomas regionales. “Estando a un pasito me hago pelar por la estabilidad de la generación de agua del páramo de Santurbán”, afirmó el ingeniero, muy a su estilo.

Aseguró que si llega a ser presidente procurará defender los recursos naturales de los colombianos. El ingeniero también se comprometió a tener a las mujeres como prioridad en su gobierno, como lo hizo en la Alcaldía de Bucaramanga.

“Todas esas acciones que he hecho a favor de las mujeres, quiero que me miren la cara, quiero que ustedes me ayuden, yo pongo el cuerpo, mi experiencia, mis conocimientos, la plata, pero ustedes me tienen que empujar. Si ustedes no me ayudan, este proyecto no se puede dar. Mi compromiso es no robar, no mentir y cero impunidad”, señaló.