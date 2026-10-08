La Armada confirmó la captura de tres presuntos integrantes de los Comandos de Frontera, estructura de la que es jefe alias Araña, el narco VIP que fue extraditado recientemente a los Estados Unidos.

Armada en operación contra los Comandos de Frontera. Foto: Armada

De acuerdo con la autoridad militar, “en desarrollo de una operación conjunta y coordinada fueron capturados tres hombres, señalados como presuntos integrantes del grupo armado organizado Comandos de Frontera, en el área general de San Juan Bautista, Amazonas”.

Añadió la autoridad militar que las capturas se lograron gracias a información de Inteligencia Naval: “En una operación fluvial, en la cual capturaron en flagrancia a los presuntos integrantes de esta estructura criminal, por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones”, explicó la Armada.

Operativo de la Armada contra el grupo criminal Comandos de Frontera. Foto: Armada

Asimismo, la Armada indicó: “Entre los capturados se encuentra alias Jhon Z, quien sería un presunto cabecilla de comisión del GAO-r Estructura Comandos de Frontera y estaría asumiendo funciones de orden público y manejo de las finanzas de la denominada Móvil del Amazonas, luego de la captura de alias Miyagi”.

“El capturado tendría una trayectoria de ascenso dentro de la estructura criminal desde el año 2021 y, de acuerdo con información de Inteligencia Naval, habría adquirido responsabilidades de mando y control sobre una zona estratégica de la Amazonía, ejerciendo presuntamente presencia armada y control criminal entre comunidades colombianas y peruanas, así como realizando cobros de dinero a actividades de explotación ilícita de yacimientos mineros mediante dragas sobre el río Putumayo”, explicó la Armada.

Capturados presuntos integrantes de los Comandos de Frontera. Foto: Armada

Por último, la Armada informó que “durante la operación fueron incautados tres armas de fuego, 21 cartuchos de diferentes calibres, más de 200 millones de pesos en efectivo y un teléfono celular”.