En video: así fue el momento en que un grupo de policías rescató a una menor que se iba a lanzar de un puente en Bogotá

El auxiliar de Policía, Anibal Quintero, uno de los uniformados que participó en el rescate, relató que “estábamos realizando nuestro respectivo recorrido sobre la plataforma cuando mi compañera se percata de una ciudadana que se acerca a la orilla del puente; nos dirijimos todos a verificar que la persona no estuviera haciendo nada raro y me doy cuenta de que la muchacha levanta su pie. Logramos todos auxiliarla y atraparla para que no atentara contra su vida”.