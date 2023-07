🔴 EN VIVO | Desfile militar del 20 de julio por la Independencia de Colombia en San Andrés

Momentos relevantes del desfile militar en San Andr茅s

10:40 a.m. Alberto Gordon May dedica palabras en el desfile: El presidente de la Autoridad Raizal, Alberto Gordon May ha realizado un discurso pidiendo la ayuda del gobierno para mejorar la calidad de vida de los isle帽os, para que no hayan restricciones a la pesca y para la protecci贸n del soberan铆a nacional con las directrices que emiti贸 la Corte Internacional de Justicia de La Haya.