🔴 En vivo | Jueza define si archiva o no el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe; minuto a minuto

馃敶 En vivo | Jueza define si archiva o no el proceso contra el expresidente 脕lvaro Uribe; minuto a minuto

Este mi茅rcoles la jueza 28 de conocimiento de Bogot谩 dar谩 a conocer su decisi贸n sobre la petici贸n de la Fiscal铆a General para archivar el proceso que se adelanta contra el expresidente 脕lvaro Uribe V茅lez por su presunta participaci贸n en los delitos de fraude procesal y soborno en actuaci贸n penal.

Minuto a minuto

8:25 a.m. Comienza la audiencia con la presentaci贸n de todos los sujetos procesales.

8:27 am. Finaliza la presentaci贸n del fiscal Gabriel Jaimes Dur谩n; el procurador Jorge Enrique Sanju谩n; el expresidente 脕lvaro Uribe V茅lez; el senador Iv谩n Cepeda; los abogados Jaime Granados, Jaime Lombana, Miguel 脕ngel del R铆o y Reynaldo Villalba. As铆 como el exfiscal General, Eduardo Montealegre; el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo y Deyanira G贸mez Sarmiento.

8:28 a. m. La jueza 28 de conocimiento de Bogot谩 advierte que la audiencia ser谩 extensa, por lo que pide que no se radiquen solicitudes de aplazamiento o reprogramaci贸n.

8:30 a.m. La funcionaria judicial comienza la lectura de su decisi贸n haciendo un contexto de la petici贸n hecha por el fiscal Gabriel Jaimes Dur谩n para precluir el proceso.

9:00 a.m. La jueza de conocimiento cita los cinco casos que mencion贸 el fiscal Jaimes para pedir la preclusi贸n del caso por 鈥渁tipicidad de la conducta por la falta de los elementos penales por los que ha sido judicializado 脕lvaro Uribe V茅lez鈥.

Jueza define si archiva o no el proceso contra el expresidente 脕lvaro Uribe V茅lez. - Foto: Captura de video

9:25 a.m. En la lectura del fallo se cita el papel del abogado Diego Cadena, quien contact贸 al expresidente para verificar la versi贸n de varios exparamilitares que hab铆an manifestado que quer铆an retractarse de las acusaciones hechas en su contra y su hermano Santiago.

9:30 a.m. Jueza finaliza con la presentaci贸n de los argumentos del delegado de la Fiscal铆a General que cuestion贸 la veracidad de las declaraciones hechas en contra de 脕lvaro Uribe V茅lez, descartando que el exmandatario tuviera alguna intenci贸n de presionar testigos para que firmaran un documento de retractaci贸n.

Juzgado 28 penal circuito: inicia audiencia para emitir la decisi贸n sobre la solicitud de preclusi贸n de la acci贸n penal de 脕lvaro Uribe V茅lez. Audiencia virtual en vivo: 馃憞https://t.co/uZtNVpCSeW pic.twitter.com/njzF53Ey22 — Complejo Judicial de (@prensapaloq) April 27, 2022

9:40 a.m. La jueza le pide apoyo al oficial mayor del despacho judicial para que contin煤e con la lectura del extenso fallo.

9:41 a.m. Se cita la intervenci贸n de las victimas reconocidas en este proceso (Iv谩n Cepeda, el exfiscal General, Eduardo Montealegre; el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo y Deyanira G贸mez Sarmiento)

9: 42 a.m. El fallo registra los argumentos centrales del abogado Reynaldo Villalba, quien defiende al senador Iv谩n Cepeda, quien pidi贸 rechazar la petici贸n de la Fiscal铆a al considerar que se hab铆an presentado graves omisiones.

9:55 a.m. El despacho cita la intervenci贸n del exvicefiscal General, Jorge Fernando Perdomo, quien consider贸 que la Fiscal铆a General no cumpli贸 con las cargas para pedir la preclusi贸n del caso. Perdomo pidi贸 que el expresidente fuera llamado a juicio debido a la cantidad de elementos materiales que existen.

10:06 a.m. El fallo rese帽a la intervenci贸n del abogado Miguel 脕ngel del R铆o Malo, quien defiende los intereses de Deyanira G贸mez Sarmiento, exesposa de Juan Guillermo Monsalve, considerado el testigo clave en contra de 脕lvaro Uribe. El jurista pidi贸 no acepar la petici贸n del fiscal Jaimes al considerar que no se valoraron todos los elementos materiales de prueba que recaud贸 la Corte Suprema de Justicia.

Juez define si avala o no la petici贸n de la Fiscal铆a General para archivar la investigaci贸n contra 脕lvaro Uribe V茅lez. - Foto: Captura de video

10:14 a.m. En el fallo se cita la intervenci贸n del procurador cuarto delegado Jorge Enrique Sanju谩n quien pidi贸 avalar la preclusi贸n solicitada por la Fiscal铆a General a favor del expresidente 脕lvaro Uribe V茅lez.

10:22 a.m. Se registra la intervenci贸n de la defensa t茅cnica de 脕lvaro Uribe V茅lez (representada por los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana) quienes se帽alaron que desde hace varios a帽os se puso en marcha un plan para afectar el buen nombre de los hermanos 脕lvaro y Santiago Uribe, vincul谩ndolos con grupos paramilitares.

10:36 a.m. Fallo cita la intervenci贸n hecha el pasado 18 de marzo por el expresidente 脕lvaro Uribe V茅lez. El exmandatario pidi贸 avalar la preclusi贸n asegurando que jam谩s dio 贸rdenes para que se ofrecieran prebendas o d谩divas a testigos.

10:45 a.m. La jueza 28 de conocimiento reanuda la lectura y presenta sus consideraciones preliminares frente a la petici贸n de preclusi贸n hecha por el fisca Gabriel Jaimes Dur谩n.

10:49 a.m. El despacho hace referencias generales a la investigaci贸n que se adelant贸 en la Corte Suprema de Justicia, la teor铆a del caso, los testigos citados y los elementos materiales probatorios que se tuvieron en cuenta para abrirle un expediente a 脕lvaro Uribe V茅lez.

10:56 a.m. La jueza asegura que al exsenador Uribe no se le cercen贸 su derecho a la defensa en medio de la investigaci贸n que le adelant贸 la Corte Suprema de Justicia. Igualmente, cuestion贸 varios puntos de la intervenci贸n hecha por el delegado de la Fiscal铆a en su petici贸n al considerar que no fue clara.

11:01 a.m. Teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la funcionaria judicial asegura que 脕lvaro Uribe V茅lez tiene la calidad de imputado dentro de este proceso.

11:06 a.m. Jueza advierte que las pruebas recolectadas por la Corte Suprema de Justicia gozan de legalidad. Entre estas pruebas se encuentran las interceptaciones a l铆neas telef贸nicas.

11:09 a.m. En el fallo no se evaluar谩n los 鈥渧icios probatorios鈥 puestos de presente por la defensa de 脕lvaro Uribe V茅lez y el procurador Jorge Enrique Sanju谩n.

11:11 a.m. Jueza revela los alcances de la preclusi贸n y los requisitos que debe cumplir para ser avalada.

10:21 a.m. En la decisi贸n judicial se explican las caracter铆sticas de los delitos de soborno en actuaci贸n penal y fraude procesal.

10:36 a.m. Jueza cita los argumentos presentados por el fiscal delegado para la Corte Suprema, Gabriel Jaimes Dur谩n quien consider贸 que no hab铆a evidencia que Uribe hubiese ofrecido por intermedia persona alg煤n beneficio a cuatro exparamilitares para que cambiaran su versi贸n.

12:00 p.m. El fallo menciona las contradicciones en las que incurri贸 el abogado Diego Cadena en la recolecci贸n de declaraciones con tres exparamilitares que estaban en la c谩rcel de C贸mbita en Boyac谩.