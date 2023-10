“Que haya pagos oportunos del gobierno no significa que sean suficientes”: Sanitas habla de la crisis con Cruz Verde

El presidente de la EPS Sanitas, Juan Pablo Rueda, habló este martes, 31 de octubre, en rueda de prensa tras el aviso de suspensión del suministro de medicamentos desde la cadena de farmacias y droguerías Cruz Verde hacia sus afiliados.

“Nos interesa avanzar con Cruz Verde, pero es evidente que tenemos que buscar alternativas. Es importante la presencia del Gobierno nacional”, sostuvo el presidente de la EPS, quien aseguró que esta situación había sido alertada hace varios meses.

“Nosotros hace tres meses, en compañía de otras EPS, tomamos la decisión de alertar al gobierno de una situación muy compleja, no era la primera vez que lo hacíamos, y no es el primer gobierno con el que lo hablamos, son problemas que se venían arrastrando”, sostuvo.

El presidente de la EPS Sanitas, Juan Pablo Rueda, | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Rueda de prensa EPS Sanitas | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

“Como ellos describen ( funcionarios del gobierno), los pagos se hacen de manera anticipada, pero no son suficientes. Es como recibir un salario todos los meses, pero incompleto”, subrayó el directivo, quien señaló que esta situación se registra desde hace un año y medio.

“Hemos recibido 7,8 billones, pero hemos gastado este año alrededor de 8 billones de pesos, tenemos un hueco de 200 mil millones”, sostuvo sobre el dinero recibido en lo corrido de 2023.

El presidente de la EPS afirmó, además, que el estado no ha reconocido la prestación de ciertos servicios desde hace varios años. Según dijo, esto equivale a 1,1 billones de pesos, lo que ha profundizado los problemas financieros.

“El valor del no reconocimiento de esos servicios no PBS que se prestaron a los usuarios y no han sido reconocidos por el Gobierno equivalen a 1,1 billones de pesos del 2008 hasta este momento”, sostuvo.

Rueda también manifestó su incomodidad con algunas expresiones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, durante su rueda de prensa realizada en horas de la mañana.

“Vimos expresiones que no honren el compromiso que ha tenido la entidad con la salud de los colombianos. Nosotros no perseguimos, nosotros no tenemos juegos contables. Hubo muchos comentarios incómodos que no los aceptamos”, expresó.

“Toda nuestra información financiera la conoce la Superintendencia de Salud”, subrayó.

Sobre la deuda actual con Cruz Verde de alrededor de 400.000 millones de pesos, el presidente de la EPS afirmó: “Es una cifra dinámica porque crece mes a mes. Hay unos servicios que no se han pagado. El gobierno no nos ha girado y nosotros no se los hemos girado a Cruz Verde”.

Cabe recordar que, en las últimas horas, Droguerías Cruz Verde anunció que desde el próximo 15 de noviembre, no entregará más medicamentos ni insumos que no estén incluidos en el Plan Básico de Salud (PBS) a los usuarios de Sanitas debido a la deuda.

Cruz Verde tenía un contrato con Sanita EPS hace más de tres años para el suministro de medicamentos fuera del Plan Básico de Salud. | Foto: Redes sociales

“Desde la entrada en vigencia de la metodología de presupuestos máximos en Colombia, EPS Sanitas ha venido acumulando mensualmente una cartera por concepto de medicamentos e insumos No PBS del orden de los 400 mil millones de pesos. Tras más de tres años de negociaciones y de diversas solicitudes planteadas a la EPS Sanitas para generar un pago de la cartera adeudada, a la fecha, no ha sido posible su saneamiento”, explicó la farmacia en un comunicado.

Cruz Verde aseguró que Sanitas no les ha propuesto un plan de pago y que la aseguradora ha desatendido los acuerdos a los que se había comprometido. Según la farmacia, esta situación “hace insostenible el suministro desde las perspectivas financiera, legal y técnica”.

Sanitas lamentó esta situación y dijo que ellos han hecho lo posible para solucionar ese problema de dinero. “Desde que recibimos la notificación unilateral y abrupta por parte de Cruz Verde, estamos buscando alternativas y activando planes de contingencia para que la dispensación de medicamentos no PBS se vea lo menos afectada posible”.

La EPS responsabilizó en parte al Gobierno nacional por lo que les está sucediendo. “Esta decisión es una de las razones por las cuales veníamos alertando al Gobierno desde hace meses sobre la importancia de encontrar soluciones a la situación actual, sin que tengamos hasta ahora una respuesta al respecto”, aseguró Sanitas en un comunicado.