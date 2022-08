Encuentran muerto a ganadero que había sido secuestrado en Aguachica

Luego de tres días de angustia e incertidumbre, la familia de Pablo Sánchez, el ganadero que había sido secuestrado en Aguachica, recibió una devastadora noticia: el hombre fue hallado muerto en zona rural de este municipio, ubicado al sur del departamento de Cesar.

El cuerpo fue encontrado la noche del jueves 25 de agosto, a cinco kilómetros de la vereda Las Piñas, muy cerca del sector El Carbón; tenía un impacto de bala en la cabeza, según informaron las autoridades. El ganadero, de 64 años, había sido plagiado el pasado lunes.

De acuerdo con el reporte oficial, el 22 de agosto se reunió con un socio para cerrar un negocio de compra de ganado. Los dos habrían emprendido un recorrido, a bordo de una camioneta, por una vía de la vereda Las Piñas.

Sin embargo, a mitad del camino habrían sido interceptados por hombres armados, quienes presuntamente los obligaron a descender del vehículo; posteriormente se llevaron a Pablo Sánchez con rumbo desconocido. El otro hombre habría sido golpeado y abandonado sobre la vía.

La situación de inmediato fue reportada ante las autoridades y personal adscrito al Gaula de la Policía inició las labores de búsqueda que terminaron con el lamentable hallazgo del cadáver, el cual fue identificado por la esposa.

Horas antes de conocerse la fatídica noticia, el hijo menor de Pablo Sánchez grabó un video en el que les solicitaba a los secuestrados no hacerle daño a su padre. Sin embargo, el llamado no fue escuchado.

“Quería enviar un mensaje a los secuestradores para que por favor liberen a mi papá, no le hagan ningún tipo de daño, que le respeten su vida, ya que él es un hombre que no le gusta meterse con nadie, es muy trabajador, aparte de mí tiene dos hijas más, por favor libérenlo y no le hagan nada”, expresó en la grabación el niño.

Cabe recordar que dos días después del secuestro de Pablo Sánchez, en este mismo municipio se registró otro hecho similar contra un menor de edad, el cual quedó captado en cámaras de seguridad.

Según las autoridades, el caso se registró sobre la 5:30 a. m. del miércoles 24 de agosto, en una vivienda ubicada en la carrera 25 con calle 7, barrio La Unión.

En las imágenes se observa a una mujer ingresando a la casa. Luego, aparecen dos sujetos caminando con tapabocas y vestidos con chaquetas roja y negra. Uno de ellos se adelanta, corre hacia ella e irrumpe en el inmueble, mientras que el presunto cómplice lo acompaña más calmado.

Minutos más tarde, el hombre de chaqueta negra sale de la vivienda, abre la puerta de una camioneta negra y rápidamente, junto con su compañero, embarcan al menor semidesnudo.

La víctima del flagelo responde al nombre de Nicolás Picón Maldonado, un estudiante del grado once del colegio Teresiano e hijo del ingeniero y comerciante Leoncio Picón Rosado.

Desde la secretaría de gobierno de Aguachica aseguraron que se encuentran adelantando las investigaciones pertinentes para dar con el paradero del menor. De igual manera, indicaron que se instalará un consejo de seguridad para determinar las acciones a implementar.

“Estamos trabajando junto con la Policía Nacional desde muy temprano, atendiendo el llamado de la comunidad por el secuestro. Rechazamos este otro hecho que se registra en el municipio”, dijo Martha Better, secretaria de gobierno municipal.