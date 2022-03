Enrique Peñalosa anuncia que Dilian Francisca Toro sería su fórmula vicepresidencial

El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, quien compite en la coalición del Equipo por Colombia por la candidatura a la Presidencia, dijo que si se impone en ese sector el próximo 13 de marzo su fórmula vicepresidencial será la exgobernadora del Valle Dilian Francisca Toro.

“Ganando la consulta del Equipo por Colombia del domingo 13 de marzo, invitaré a Dilian Francisca Toro quien tanto hizo como Gobernadora por el Valle, a que sea mi vicepresidente”, aseguró Peñalosa.

Ganando la consulta del Equipo por Colombia del domingo 13 de marzo, invitaré a @DilianFrancisca quien tanto hizo como Gobernadora por el Valle, a que sea mi Vicepresidente. pic.twitter.com/Ef1S2zXYmv — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) March 4, 2022

Cabe recordar que el candidato es avalado por el Partido de la U que dirige Toro. La exgobernadora desistió de su aspiración por motivos personales.

Según comentó en enero Toro, para ella primó el bienestar de su familia sobre sus aspiraciones políticas, decisión que pocas veces había tomado en su experimentada carrera en el servicio público.

“Estoy en un momento de mi vida en el cual valoro más lo colectivo por encima de los intereses personales. Por todo lo anterior, quiero contarles que he tomado la decisión de no ser candidata en la consulta que se realizará el próximo 13 de marzo, esta decisión ya la he socializado con la bancada de mi partido y hemos decido que llevaremos un candidato a la consulta que estaremos anunciando prontamente”, señaló Toro que igualmente ha venido acompañando al candidato y a los aspirantes al Congreso del partido que dirige.

Por su parte, Peñalosa ha hecho recorridos por todo el país buscando imponerse en ese sector. Por ejemplo, hace unas semanas estuvo en el Valle donde logró masivos respaldos en eventos públicos.

“Es hora de que volvamos a poner al Valle y al Pacífico en el lugar que se merecen, arriba, bien arriba. Sin mesianismos, sin promesas falsas e irresponsables, sino haciendo”, aseguró el candidato.

Peñalosa ha sabido sumar los respaldos que tiene La U con el caudal que tiene en Bogotá donde fue alcalde en dos oportunidades con una administración que estuvo respaldada por distintos sectores.

El exalcalde ha reiterado que sus propuestas están basadas en lo que ya ha hecho en el servicio público, por lo que asegura que no son promesas vacías. Precisamente, ese fue el argumento para consolidar el Equipo por Colombia, en donde dicen que prima el respaldo de la experiencia.

Según el más reciente sondeo de opinión del Centro Nacional de Consultoría para SEMANA, Peñalosa registró el 21% de favorabilidad en el Equipo por Colombia después de Alejandro Char y Federico Gutiérrez, quienes puntean con el 30%.

Peñalosa ha sido uno de los principales contradictores de la alcaldesa Claudia López, especialmente porque la mandataria se dedicó a criticar su administración pero ha sacado adelante varios proyectos que él dejó andando.

Pero además, ha cuestionado a Gustavo Petro a quien también le critica su administración en la capital. Cuando se conoció que hubo acercamientos entre Petro y Claudia, el exalcalde los criticó.

Dijo que era el “pacto de la carreta, de los carretudos, expertos en hablar y en criticar pero no en hacer”. Y que “Claudia lo que sueña es que Petro sea presidente y le ayude a hacer la segunda parte del metro, que obviamente es como la mitad de lo que nosotros dejamos contratado”, afirmó el exalcalde.

En sus propuestas Peñalosa ha dicho que la seguridad es una de sus prioridades y que no es un tema “menor”. Cuestiona que desde otros sectores se diga que la única razón por la que ocurre esta problemática es porque las personas pasan necesidades.

Otra de sus ideas es generar mayor empleabilidad e ingresos, así como una atención a los ciudadanos más vulnerables.

Peñalosa busca que haya más civismo, que se viva mejor, pero además que haya más música, cultura, deporte, conexión con la naturaleza, entre otros aspectos de bienestar.