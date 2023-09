Enrique Vives: lo que ha pasado 730 días después de que matara a seis personas por ir conduciendo borracho su camioneta

“Me salió un grupo de muchachos que no vi”, Enrique Vives sobre accidente en Gaira, Santa Marta

“Por estas razones solicito al juez impartir legalidad a la negociación con Enrique Vives en presencia de las víctimas, aclarando que no se afectaron derechos y explicando que no se le regala nada a Enrique Vives, sino que se trata de la humanización de la pena, la colaboración de Enrique Vives con la justicia para reducir y acelerar la justicia”, dijo el fiscal Mario Burgos en ese entonces al precisar los alcances de la negociación.

En la misma diligencia, la Fiscalía explicó que el acuerdo no solo contempla una reducción de la pena, sino una multa por los daños causados, una indemnización a las víctimas y un acto de perdón privado , y un compromiso de que Enrique Vives jamás volverá a conducir bajo los efectos del alcohol.

Los reparos de las víctimas

Enrique Vives siguió con su privilegiada vida en Santa Marta, bajo prisión domiciliaria, medida que no interfiere en la cotidianidad de una persona, pues lo único que no puede hacer es salir del país. En este caso, expertos aseguraron que la Policía falló en el proceso de la captura, pues los agentes no llevaron a Vives al Instituto de Medicina Legal para practicarle una prueba clínico forense o de alcoholemia, fundamental como evidencia.