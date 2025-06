Enternecedor mensaje de la hermana de Miguel Uribe Turbay: “No me siento capaz”

“Hoy no es un Día del Padre cualquiera. Hoy no me siento capaz de celebrar con alegría mientras Miguel, mi hermano, no esté de nuevo con su hijo Alejandro y sus hijas. Me uno al clamor de toda Colombia para mandarle fuerza, fe y esperanza. ¡Que seamos testigos del milagro!”, escribió Hoyos en su escrito.