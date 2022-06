Envían a la cárcel a hombre señalado de abusar a su hijastra de 8 años en Santa Marta

Un juez con función de Control de Garantías envió en las últimas horas a prisión a un hombre de 35 años, que habría agredido sexualmente a su hijastra.

Según la investigación de la Fiscalía, los actos sexuales se habrían registrado durante el año 2021 en un inmueble del barrio Gaira de Santa Marta, mientras la menor de ocho años quedaba bajo su cuidado.

La Fiscalía imputó al presunto agresor los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado en concurso con acto sexuales abusivos con menor de 14 años agravado. El procesado negó su responsabilidad.

“Uniformados de la Policía Nacional materializaron su captura el pasado 13 de junio en el mercado público de la capital del Magdalena”, agregó el ente acusador.

Envían a la cárcel a profesor que habría agredido sexualmente a una alumna en Santa Marta

El pasado 10 de junio, la Fiscalía informó que fue enviado a la cárcel un profesor, de 69 años de edad, señalado de cometer delitos sexuales contra una menor de 13 años.

“Los hechos, que son materia de investigación, se habrían registrado en una institución educativa de Santa Marta, mientras que el hombre en mención, presuntamente, se aprovechó de su posición como docente de matemáticas y sometió a una alumna a vejámenes sexuales y tocamientos”, indicó el ente acusador.

Según las indagaciones adelantadas por la Fiscalía, las agresiones, al parecer, ocurrieron dentro del plantel.

El organismo, a través del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en coordinación con la Policía Nacional, capturó con orden judicial al implicado a las afueras del colegio el pasado 1.° de junio.

Al sujeto le fueron imputados los delitos de “actos sexuales abusivos con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo y sucesivo con actos sexuales abusivos agravado en concurso homogéneo y sucesivo con otras conductas”.

El hombre no aceptó cargos.

Denuncias de abusos en colegio Inem Simón Bolívar

Alrededor de 40 casos de presunto abuso sexual contra menores de edad fueron denunciados en días pasados por padres de familia del colegio Inem Simón Bolívar, ubicado en la capital del Magdalena.

La defensora de derechos humanos, Jennifer del Toro, señaló que tienen, hasta el momento, “39 relatos que ya están en poder de la Fiscalía, de los operadores de justicia e involucran actos de tocamientos, manoseos, acosos, persecución, humillación pública, exposición”, dijo durante un plantón al frente de la sede del colegio que se realizó esta semana.

“Ponen en riesgo la integridad, la dignidad de las niñas que estudian aquí. Hoy los padres y madres de familia no están seguros de enviar a sus hijos a esta institución”, subrayó.

Según las denuncias, las menores habrían sido agredidas por al menos nueve docentes de la institución.

Estas denuncias se conocieron luego de un primer caso denunciado la semana pasada de una menor de 14 años de edad.

La alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, afirmó que hace seguimiento a las investigaciones de los casos de presunto abuso denunciados. La mandataria dijo que se llegará “hasta la última instancia para que no se vuelvan a presentar estos hechos”.

“Estoy muy preocupada, muy molesta. Es algo que no debe suceder en ningún colegio. No puede ser que los colegios, que es donde los padres de familia mandamos a nuestros hijos para que aprendan, para que estén en un ambiente positivo, un ambiente de enseñanza y aprendizaje, se convierta en un espacio inseguro en el que los profesores no respeten a las niñas, en el que haya manoseo, abuso. No vamos a permitir que esto siga sucediendo”, sostuvo.

Sobre el primer caso denunciado, la alcaldesa de Santa Marta afirmó que la menor fue “valiente” y señaló que el docente que habría cometido el abuso fue suspendido del cargo.

Así mismo, dijo, se convocó un comité de convivencia en el que estuvieron funcionarios locales, delegados de ICBF y representantes de los padres de familia.