“Es absolutamente falso y malintencionado afirmar que Olmedo López no presentó pruebas de corrupción en UNGRD”: abogado José Moreno

“Es absolutamente falso y malintencionado sostener y afirmar que el señor Olmedo López no probó ante la Corte Suprema de Justicia. Su testimonio fue claro, conciso, detallado y con pruebas que desenmascaran la verdad de los hechos. Son pruebas técnicas, chats, documentos aportados no solo a la Fiscalía General de la Nación, sino también a la Corte Suprema de Justicia. Cualquier intento en distorsionar su declaración demuestra un interés en desinformar y esto es inaceptable”, fue la dura respuesta de Moreno.

“Quiero expresar mi crítica a la Fiscalía en darle a este señor una oportunidad de ir acomodando versiones cada dos meses sobre un mismo hecho. Eso es imposible que una persona que esté buscando un principio de oportunidad pueda reacomodar su versión cada vez que lo requiere y falte un detalle sobre el mismo punto. Eso no es una investigación correcta. Yo no soy un profundo petrista, pero se están cometiendo injusticias con personas de este gobierno por permitirles a estas personas acomodar versiones de manera malsana”, agregó Lombana.

“Aquí hay que hacer una claridad y es que la Corte no investiga al señor Carlos Ramón González. Es competencia de hacer esta investigación a la Fiscalía General de la Nación. La declaración del señor Olmedo López se desarrolló en el marco de una investigación adelantada en contra del senador Iván Name y del representante a la Cámara Andrés Calle. Por lo tanto, no se puede afirmar que no probó hechos en contra del señor Ramón González”, afirmó el abogado.