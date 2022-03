“Es el primer paso para acabar con la corrupción”: Fajardo ya votó

Sergio Fajardo, candidato de la coalición de la Esperanza, votó en la mañana de este 13 de marzo e invitó a los colombianos asegurando que es un día crucial para la nación; dijo que voten por “nuestro proyecto”, puesto que destacó que este “es el primer paso para acabar con la corrupción”, expresó a través de su cuenta oficial de Twitter.

Desde la Institución Educativa Inem José Félix de Restrepo, de Medellín votó Sergio Fajardo. Cabe destacar, que el paisa, que hace parte de la coalición Centro Esperanza, por fue el primer pre-candidato presidencial en ejercer su derecho al voto, y lo hizo desde la mesa número 9 en dicho puesto de votación asignado respectivamente, según su inscripción.

Es importante recordar que, dependiendo del resultado de las listas de las respectivas coaliciones y alianzas que se definieron en el país, los elegidos se darán entonces a la tarea de conquistar el voto de los electores. Los candidatos presidenciables estarán en las urnas, el próximo 29 de mayo en una primera vuelta, se estima que por la división que hay en el país, haya una segunda vuelta programada para el 19 de Junio.

El el pre candidato aspirante al ejecutivo, hace parte de la lista a los que el partido político de ideología política de centro , Compromiso Ciudadano, les dio su aval, al igual que se hizo, con los respectivos aspirantes al legislativo tanto para la Cámara de Representantes en las regiones del país, y al Senado de la República.

Cabe mencionar que, Fajardo, ex gobernador del departamento de Antioquia y ex alcalde de Medellín, también es profesor universitario y en diálogo con Vanessa de la Torre, en el programa 10am Hoy x Hoy de Caracol Radio , aseguró que sueña con regresar al aula a dictar Matemáticas, porque es lo que le apasiona.

En esta oportunidad en la contienda electoral, se encuentra enfrentado en las urnas, contra candidatos de gran recorrido en la política de centro izquierda del país, como lo son Alejandro Gaviria, ex rector de la Universidad de los Andes; Juan Manuel Galán, ex senador de la República; Jorge Enrique Robledo, ex senador y Carlos Amaya, ex gobernador del departamento de Boyacá.

Por su parte, a esta jornada electoral, se sumó el presidente Iván Duque desde las 8:00 de la mañana, hora en el que registrador nacional Alexander Vega, dio inicio oficialmente al acceso a las urnas para que los colombianos, puedan ejercer su derecho al voto; el jefe de estado lo hizo desde la casa de Nariño, donde está habilitado un puesto de votación.

El mandatario en sus declaraciones ante la prensa, luego de depositar sus respectivos tarjetones en las urnas, aseguró que tiene desplegado por todo el territorio nacional una organización electoral para garantizar el derecho al voto del que gozan los ciudadanos y hacer “una verdadera celebración de nuestra democracia”.

El presidente agradeció “a todo el equipo de la fuerza pública de nuestro país, incluyendo soldados y policías que, dentro del plan” denominado “Ágora, y también dentro del plan democracia, garantizarán estos comicios” y extendió su gratitud a las “autoridades locales, tales como gobernadores, alcaldes y el quipo de gobierno que está presente en el resto del país, para que, en los puestos de mando unificado estén monitoreando el desenlace, y desempeño de toda la jornada”.