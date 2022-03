¿Cómo marcar las tarjetas electorales para no perder la ida a las urnas? Ojo con los emoticones

No importa por quién se va a votar, lo importante es que el voto que cuenten sea el que realmente quiere dejar plasmado el elector y no que por un error de marcación se termine favoreciendo al candidato con el que tiene menos afinidad.

En medio de las emociones que despierta la política y de la polarización que se ha vivido en los últimos años, este 13 de marzo se lleva a cabo la jornada electoral para elegir a quienes representarán a los colombianos durante los próximos cuatro años en el Senado y la Cámara de Representantes. Es decir, este domingo los colombianos que pueden votar van a darle empleo a 172 personas, los mismos que ganarán más de 35 millones de pesos mensuales. Por eso la importancia de que la mayoría haga valer su derecho al voto, pues ellos serán los que harán control político al nuevo gobierno que se posesione el próximo 7 de agosto y creará las futuras leyes.

Lo importante para elegir este domingo es que toda marca que se haga sobre un candidato o partido político será contada como un voto válido.

Si, por ejemplo, uno de los aspirantes aparece con cachos, pelos parados, con un diente pintado para darle el aspecto de “mueco”, o con algún tipo de emoticón junto a él, se puede ver muy gracioso, pero será válido como voto para él. La comunidad suele pensar que solo la marca de X es válida en el tarjetón, pero se incurre en un error al creer esto.

La Registraduría advierte que si sobre un candidato se escribe: “Por usted nunca votaré”, junto con insultos y demás, en realidad le están dando el voto porque en el conteo se tendrá en cuenta toda marca sobre la foto de los aspirantes y será un punto a favor, independientemente de lo que diga.

Por eso, la invitación que realizan desde la entidad es que en el momento que esté en las urnas dejen las pasiones de lado y, si definitivamente no se siente identificado por nadie, puede votar en blanco. Dejar de marcar la tarjeta electoral no es tenido en cuenta como voto en blanco, no escribir es como si ese tarjetón nunca hubiera estado en manos de un sufragante.

Es importante tener en cuenta que hay dos tipos de lista: una a través del voto preferente, en esta se puede escoger al candidato de considere más apto para llegar al Congreso, van a aparecer unos números junto a la agrupación política que representa y sobre ese recuadro se hace la marca.

Por otro lado están las listas cerradas, lo que quiere decir que no se vota por un candidato en particular sino por todo el partido o movimiento político. En el tarjetón se ve referenciado porque aparece el logo. Hay que tener en cuenta que, si se marca el logo de un partido, pero el número que aparece está en otro recuadro, el voto no es válido. Hay que tener en cuenta que si se marcan varios números de un partido, el voto no llegará a favorecer a los candidatos porque serán anulados para ellos, pero sí será válido para el partido.

Los mensajes adicionales que se escriban en el tarjetón que no estén sobre las zonas de marcación, no serán tenidos en cuenta para nada. Cabe recodar que este domingo se entregaran varias tarjetas electorales, pues el tarjetón que agrupaba toda la información ya no existe, ahora se divide según el interés de los electores. Cada circunscripción va por aparte, así las cosas, tendrá que identificar en cual de las circunscripciones votar para que le pida al jurado le entregue la tarjeta adecuada.

Explicación en videos de la Registraduría

¿Cómo votar por los precandidatos presidenciales?