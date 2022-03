“Es populista y demagógica”: Duque sobre propuesta de Petro de declarar emergencia económica

El presidente de la República, Iván Duque, fue directo y aseguró que la propuesta que lanzó el precandidato Gustavo Petro de declarar la emergencia económica una vez que eventualmente llegue a la Casa de Nariño es una medida “populista y demagógica”.

Sobre la política económica que emprenderá Petro en su eventual gobierno, de ganar las elecciones presidenciales, el mandatario colombiano recordó que en su administración se han destinado recursos “históricos” para atender a la población del país más vulnerable, especialmente según dijo, con programas sociales en medio de la pandemia del coronavirus.

“Sencillamente me parece a mi que decir que por declaratoria económica se acabe el hambre me parece que es demagógico y me parece que es populista, las declaratorias económicas no acaban con el hambre y si eso fuera así el hambre se hubiera acabado hace mucho rato”, sostuvo Duque.

Y señalo Duque que “hay que tener mucho cuidado en esas propuestas que muchas veces son populistas y demagógicas y más bien concentrarse en cuáles son las medidas estructurales para seguir manteniendo la económica creciendo, generando empleo”.

En diálogo con Blu Radio, el presidente también aprovechó para enviar varias pullas: “No se debe estar intimidando a los sectores productivos porque cuando se intimidan con discursos que son sectarios inmediatamente se empieza a ahuyentar la inversión, yo creo que lo que debemos seguir logrando es que la economía siga creciendo y que siga avanzando la vacunación masiva contra el coronavirus”.

Propuesta de Petro

Para nadie es un secreto que Gustavo Petro sigue haciendo campaña de cara a las elecciones, tanto legislativas como presidenciales, que se llevarán a cabo en marzo y mayo, respectivamente.

En una ronda de medios que hizo el candidato, reveló cuál sería la primera acción que tomaría si llega a ganar las elecciones presidenciales.

“Hay que decretar la emergencia económica como eje central por el hambre que vive el país. Colombia está en una situación de hambre, sobre esta circunstancia ya ha habido anuncios, las estadísticas del Dane, la realidad de una sociedad en las capitales de Colombia, donde la mayoría de los habitantes no tiene las tres comidas diarias [...] ¿Qué más emergencia que la población tenga hambre?”, señaló Petro en su entrevista con Blu Radio.

También expuso sus tesis de por qué declararía la emergencia económica en el país.

“Esto faculta al Estado a comprar cosechas, de campesinos de pequeños y medianos productores agrarios, proteger producciones alimenticias en Colombia, establecer una política de mediano plazo de subsidio a insumos agrarios”, argumentó Petro.

Y se mostró confiado con la votación que podría alcanzar tanto en las elecciones legislativas como en las presidenciales.

“En las elecciones de 2018 alcanzamos cuatro millones y ahora debemos alcanzar quizás más y ojalá el Pacto Histórico pase los 5 millones y si votan por Petro en las elecciones legislativas tendremos una gran bancada de cara a las elecciones presidenciales”, añadió el candidato de la Colombia Humana.

Ingreso Solidario

Hace varios días, el presidente de la República, Iván Duque, que está en su último año de administración, reveló que luego de sostener varias reuniones con su equipo de programas sociales, tomó la determinación de aumentar el valor del monto que se entrega a las familias del programa Ingreso Solidario.

En una declaración que dio el mandatario colombiano en la Casa de Nariño en compañía de la directora del Departamento para la Prosperidad Social de la Presidencia de la República, Susana Correa, aseguró en su momento que a partir de marzo de 2022 el valor que se entrega de Ingreso Solidario pasará de 160.000 a 190.000 pesos.

“Queremos transmitir al país es que estamos aumentando el monto que se le está girando mensualmente a todos los hogares de 160.000 pesos a 190.000 pesos; esto es muy importante porque quiere decir que para los sectores más vulnerables de la población estamos dándoles un ingreso adicional que ayuda a enfrentar en los sectores más vulnerables esta situación global del aumento de los precios de los alimentos”, indicó Duque.