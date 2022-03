“Es un poco de carreta”: MinDefensa sobre despliegue militar de Venezuela en frontera

El ministro Diego Molano dijo que no son 10.000 sino 2.000 los uniformados desplegados por las fuerzas bolivarianas.

El reciente despliegue militar realizado en zona de frontera entre Colombia y Venezuela llamó la atención de la opinión pública, de inmediato se dijo que era un alto número de hombres de las Fuerzas Bolivarianas y de vehículos de guerra que habían sido movilizados imprimiendo una nueva tensión entre las dos naciones.

Sobre estos hechos, el ministro de la defensa Diego Molano dijo que el despliegue militar en el vecino país no es de la magnitud que se está planteando. “La información que tenemos es que es un poco de carreta, no son 10.000, son 2.000 (militares), y son unos carros que están utilizando para hacer presencia en la frontera y esperamos que realmente lo hagan, para combatir a todos los grupos ilegales y más bien no sea un arreglo para hacerse los que atacan a las disidencias de las Farc y a la Segunda Marquetalia para querer quedar bien con Estados Unidos”.

Recordemos que recientemente se confirmó una reunión de funcionarios de alto nivel del Gobierno norteamericano con el gobierno de Nicolás Maduro.

Sobre la situación en la frontera, Molano recordó que existe de parte de Colombia un componente militar de más de 7.000 hombres.

“Desde hace varios meses nuestra fuerza pública viene haciendo inteligencia sobre todo lo que sucede en la frontera, por eso se han tomado decisiones de fortalecer la presencia en el caso de Arauca, donde se han desplegado casi 7.000 hombres de nuestra fuerza pública, dos pelotones, infantería de marina, que además tienen botes haciendo patrullajes; en la zona hay vuelos tripulados de protección de frontera y vuelos no tripulados”, añadió Molano.

Agregó Molano que las evidencias demuestran que en la zona de frontera del lado de Venezuela siguen delinquiendo las disidencias de las Farc, el ELN y la Segunda Marquetalia. “Allá siguen operando las disidencias, ELN, siguen articulados con la Segunda Marquetalia”, agregó.

Las declaraciones las entregó el ministro durante la imposición de la Medalla Simona Amaya, en homenaje a la mujer militar. Allí Molano lanzó el nuevo protocolo de prevención y atención del acoso sexual o por razón de sexo/género para el personal civil y no uniformado del Ministerio de Defensa.

Así mismo, lamentó el presunto caso de abuso contra una oficial del Ejército y explicó que en este caso la inspección general adelanta las investigaciones disciplinarias y acompañamiento a la oficial para su denuncia ante la Fiscalía.

“Inmediatamente se conoció el hecho el fin de semana, se tomaron varias acciones de acompañamiento directo a ella, a su familia, con el protocolo establecido de acompañamiento médico, psicológico, por este presunto abuso y, por supuesto, un trabajo de apoyo directo por parte de nuestro equipo de bienestar de salud. Se instauró la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y de inmediato llegó la inspección a hacer el proceso de investigación; como lo señalé, también por parte de instrucción que recibe el comandante del Ejército, es relevar de su cargo al presunto responsable, un oficial de grado teniente coronel de esa sección de nuestro Ejército mientras que se desarrolla la investigación”, añadió Molano.

El caso de la presunta violación por el teniente coronel contra una teniente se presentó en la base militar de Yopal en el departamento del Casanare, en donde se habría llevado a cabo una fiesta entre militares desencadenando la agresión sexual, que es materia de investigación.

“Desde el día domingo, tan pronto se tuvo conocimiento del presunto hecho relacionado con un posible delito de acceso carnal o acto sexual en contra de una oficial, al parecer ocurrido en el cantón militar Manare, ubicado en el municipio de Yopal, Casanare, se activaron de manera inmediata los protocolos y acciones de resguardo institucional pertinente”, dijo por su parte el Ejército.