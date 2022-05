Escándalo: SEMANA revela lo que podría pasar con Piedad Córdoba en Honduras

Piedad Córdoba recobró su libertad con mensajes de júbilo. “Gracias Colombia y a nuestra América por tanta solidaridad. La persecución no cesa pero la verdad prevalece. Superado el malentendido en Honduras”, escribió en Twitter. Así, la senadora anunció que la retención que le hizo el Ministerio Público hondureño por transportar 68.000 dólares americanos sin declarar había llegado a su fin. El episodio, que sucedió con las autoridades antes de abordar un avión en la terminal aérea de Palmerola, en Comayagua, Honduras, había levantado una enorme polémica tanto en Colombia como en esa nación.

La congresista electa del Pacto Histórico rindió declaración este jueves ante la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado del país centroamericano, y en horas de la tarde abandonó el edificio del Ministerio Público en dos camionetas blindadas, color negro. El ente fiscal recibió el expediente del caso, que sigue un proceso de investigación administrativa, y ahora pasa a las autoridades aduaneras y migratorias.

El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, le dijo a SEMANA que el proceso de investigación continúa para ubicar el origen del dinero decomisado a la política colombiana. El trámite podría durar máximo 30 días. En ese término, la Fiscalía deberá rendir un informe sobre el caso, y Córdoba tendrá que justificar el origen de esos fondos. De lo contrario, podría ser objeto de un proceso por lavado de activos.

Así lo confirmó Mora, quien agregó que la senadora no quiso entregar su declaración ante un fiscal ni referirse a las hipótesis sobre el origen del dinero. Mientras tanto, la oposición en Honduras planteó sus conjeturas. El Partido Nacional emitió un duro comunicado en el que le pidió al Gobierno “una investigación independiente y a fondo del ilícito cometido por la activista de izquierda radical en suelo hondureño”. Además, agregaron una pregunta: “¿Está el Gobierno financiando la campaña de Gustavo Petro con dinero del pueblo hondureño?”.

Piedad Córdoba estaría analizando escenarios de asilo en Centroamérica. Honduras sería una de las opciones. - Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

En entrevista con SEMANA, David Chávez, presidente de esa colectividad, aseguró que la forma como le entregaron el dinero le hace pensar que no puede ser producto de un pago de un trabajo. Para él, este habría podido realizarse mediante el sistema financiero, pero un monto de ese valor en efectivo parece de procedencia ilegal. La diputada Merary Díaz Molina efectuó una analogía con algo de historia.

“El Gobierno de Castro-Zelaya en el 2009 sacaba de las reservas del Banco Central el dinero en carretillas para financiar campañas. Hoy lo exporta en avión para financiar campañas de la izquierda colombiana, versión 2.0 de la corrupción, luego sacan amnistías”, dijo. “El carretillazo” es un caso en el cual el Gobierno de Manuel Zelaya, esposo de la actual presidenta, fue acusado de sacar del Banco Central más de 40 millones de lempiras (1,6 millones de dólares) en carretillas.

Las suspicacias emergen por una supuesta visita que habría hecho Córdoba al palacio presidencial el martes pasado. Luego de ese encuentro, la senadora electa aseguró que quería conocer los avances del Gobierno días después de la posesión. A ese primer evento, Piedad también había asistido. En un video publicado en redes sociales, se ve cómo ambas comparten un momento muy emotivo.

Al respecto, el canciller Eduardo Enrique Reina dijo que “es un tema privado. Hizo una visita a la presidenta, sin embargo, entiendo que es algo ligado a una relación de ella con unos empresarios colombianos que están en Honduras. Se están haciendo las investigaciones del caso y naturalmente serán con respeto a su presunción de inocencia”. Allan Alvarenga, director del Instituto Nacional de Migración de Honduras,le aclaró algunos puntos del caso a SEMANA. Explicó que la senadora estuvo en custodia del Ministerio Público, pero nunca fue detenida ni acusada de ningún delito.

Se trató de un proceso administrativo. Sin embargo, confirmó que el caso de Córdoba seguirá en investigación en ese país. ¿Asilo? Los lazos de amistad entre Córdoba y la familia Zelaya datan de años. Prueba de ello son sus recientes visitas a tierras catrachas. En 2022, la senadora electa ha viajado dos veces a Honduras. En la primera ocasión participó en la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro, el 27 de enero, y en la segunda, el 22 de mayo, también se reunió con la mandataria hondureña, según lo confirmaron las autoridades de Relaciones Exteriores. Luego de recobrar la libertad, Córdoba afirmó que “es una persecución política de la ultraderecha”.

Al no encontrar inmunidad bajo la figura de senadora, Honduras se convierte en un destino para albergarla en calidad de asilada en caso de que así lo requiera, según fuentes consultadas por SEMANA. Previamente a su liberación, se sometió a un chequeo médico practicado por la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, quien informó sobre el óptimo estado de salud de la senadora, que estuvo bajo resguardo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), una dependencia de inteligencia de la Policía Nacional de Honduras. Las autoridades no confirmaron el lugar donde estuvo retenida la senadora. No obstante, SEMANA corroboró que no se encontraba en la Unidad Metropolitana Número Uno, lugar que por ley debió albergarla.

El Ministerio Público incautó el dinero que no fue declarado en la aduana de Palmerola. Por tal razón, Piedad retornó a Colombia sin los 68.000 dólares, que serían de “una asesoría”. A SEMANA, le dijo que el dinero era producto de un trabajo “con un grupo de asesores y Mauricio Sánchez. Estuvimos trabajando, veníamos de hacer un trabajo en Colombia, después me vine para acá (Honduras) a trabajar con ellos y aproveché para hacer otras reuniones, pero ahí no ha pasado nada. Yo iba a pagar el impuesto del dinero”.

Las secuelas de los hechos registrados en Honduras ya motivaron reacciones en la campaña de Gustavo Petro, quien ratificó el retiro de Córdoba de su equipo electoral. “Piedad Córdoba está separada de la campaña. Sus problemas de tipo judicial debe resolverlos… Cualquier colombiano sabe que eso no se debe hacer. Es una cosa irracional y dio un papayazo. No tengo conocimiento de dónde salieron esos recursos.

Ella dice que fue un contrato que hizo”, afirmó el candidato, que se desligó de los acontecimientos ocurridos con Córdoba, antes de las elecciones del domingo. En sus declaraciones, la senadora aseguró que regresó al país “a ejercer mi derecho al voto”. Colombia sigue a la expectativa del desarrollo de este caso y de las implicaciones que pueda tener para el futuro político de Piedad Córdoba.