“Eso es un cuento, compramos el lote de buena fe y con la debida diligencia”: Luis Pérez, ante medidas cautelares a un predio del que es dueño

Como el principal sorprendido con la decisión de la Fiscalía de decretar medidas cautelares con fines de extinción de dominio, sobre en un millonario predio, del cual es uno de sus dueños, se declaró el exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez, quien además aseguró que tiene todas las pruebas para demostrar que este lote fue adquirido de manera lícita y que no pertenecía ni perteneció a narcotraficantes.

Le llegó la noticia de boca del fiscal General, Francisco Barbosa, quien en una rueda de prensa en Medellín aseguró que “los fiscales de la Dirección de Justicia Transicional establecieron que en cuatro de estas propiedades figura en su folio de matrícula Luis Pérez Gutiérrez. Uno de los bienes fue denunciado por Rodrigo Alberto Zapata, alias Ricardo, quien dijo que el predio estaba relacionado con Vicente Castaño, quien se encargó del cobro de una deuda entre los narcotraficantes Gustavo Arias Ospina, alias techo, y Édgar Marroquín, alias Marroco”.

De inmediato, Pérez puso el grito en el cielo y manifestó su inconformidad; advirtió que tiene cómo probar que se compró de forma legal, aclarando que este negocio no tiene nada que ver con su labor de funcionario público, como alcalde o gobernador.

“Yo llevo toda la vida como empresario, mi empresa es la tierra, yo compro a buen precio y vendo a buen precio, loteo o buscamos la forma de hacer el negocio, a eso me he dedicado por años”, dijo.

En diálogo con SEMANA, el también excandidato a la presidencia dijo que fue alcalde entre 2001 y 2003, y solo fue hasta 2006 cuando se cerró el negocio por el lote Torrealta; para adquirirlo, al lado de otros cinco socios, vendió una casa en la que vivía y que así lo puede probar.

La Fiscalía reportó la mayor incautación de bienes a excabecillas de las AUC. Parte de esos bienes estaban a nombre del exalcalde de Medellín Luis Perez. - Foto: Fiscalía

“En 2006 no era empleado público y con varios socios se negoció una tierra en oriente. La parte mía se pagó con la casa que yo habitaba, se entregó por escritura a la empresa que nos vendió, eso fue el 36%. Fue un negocio rápido, incluso yo la tomé en alquiler y viví ahí por unos años”, explicó Pérez.

Verificación del predio

Justamente, al afirmar que la compra de tierras era uno de sus negocios personales, afirmó que no es tan bobo como para adquirir un lote tan costoso y que tuviera problemas de propiedad, escrituración y menos legales.

“Nosotros como todos los que negociamos tierras hicimos el estudio de títulos, en ninguna parte aparecen los Castaño como propietarios del bien; fuera de eso, en ese momento, le preguntamos a la misma Fiscalía y nos dijeron que no tenía ningún problema”, explicó Gutiérrez.

Consiente de que las medidas cautelares se toman mientras se estudia el caso y se define si se impone la medida de extinción de dominio, explicó que no tiene problema y que todo está en orden, aclarando que “en ese momento le pedimos documentos al Consejo Nacional de Estupefacientes y dijeron que no tenía problemas. Un abogado, Guillermo Orrego, declaró bajo juramento en una notaría que los cinco años que estuvieron como propietarios de ese bien no habían tenido problemas”.

#ATENCIÓN | Fiscalía logra la mayor afectación con fines de extinción de dominio a bienes que harían parte del patrimonio ilícito de las estructuras paramilitares. En cuatro de las propiedades figura como propietario el exalcalde de Medellín Luis Pérez Gutiérrez. pic.twitter.com/wXXZMhvJvJ — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) July 19, 2022

Con ese argumento, Luis Pérez Gutiérrez, aunque dejó claro que no quiere pelear con el Fiscal, señaló que se equivoca y que en esa compra se cumplieron los principios de “buena fe y debida diligencia. Nunca, en los 17 años, hemos tenido ningún problema. Ahora un tipo sale a decir que esa tierra era de los Castaño, jamás en la vida han estado en ningún título”.

De este modo, Gutiérrez defiende su propiedad sobre el lote conocido como Torrealta, de más de 550 hectáreas en el oriente de Antioquia. Agrega: “esa tierra fue hasta del papá de Álvaro Uribe por allá en los años 60. Cuando uno va a comprar una tierra, siempre investiga bien si hay algún problema. Yo no conocí a los Castaño ni a esos bandidos”.