“El gobierno Petro está lleno de frustraciones, no tiene logros y lo peor, tenemos un país sin autoridad”: Luis Pérez, exgobernador de Antioquia

“Las tarifas de energía han aumentado más que en los gobiernos anteriores . El gobierno no encuentra la explicación de porque no es capaz de controlar las tarifas de este servicio público. Puede ser falta de estudio y de expertos que le den soluciones. La gasolina está en las nubes. La salud no mejora y está llena de incertidumbre”, manifestó.

“Yo no soy petrista. Yo no soy el candidato de Petro porque Petro tiene un candidato en Antioquia que es el mismo candidato Daniel Quintero. Yo no tengo problemas con Petro, pero no soy petrista. Yo lo respeto, como le he dicho, respeto también al presidente Uribe que está en los dos extremos. Yo nunca, en toda mi vida he sido de extremos ni de la izquierda ni de la derecha. A mí me duele el cuello cuando volteo muy fuerte a la derecha o cuando volteo muy fuerte a la izquierda. En este sentido quiero manifestarle que lo que se dice es simplemente picaresca política”, dijo a SEMANA en la reciente campaña a la Gobernación de Antioquia.