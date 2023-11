Luis Pérez, excandidato a Gobernación de Antioquia, no aceptará curul en Asamblea departamental; habló de “paracos digitales”

Luego del resultado electoral de la jornada del pasado domingo 29 de octubre en la que se llevaron a cabo las elecciones regionales, el excandidato a la Gobernación de Antioquia Luis Pérez hizo un fuerte pronunciamiento y dio que no aceptará la curul en la Asamblea Departamental.

“La ley permite que el segundo en la votación para la gobernación asuma una curul de diputado como un homenaje a la oposición. No acepto la curul de diputado”, aseguró.

Pérez enumeró cuatro razones por las que no aceptará ese cargo que le da el Estatuto de la Oposición. Según dijo, la primera es que aclaró que no es petrista y que en campaña lo señalaron de estar cercano a ese sector.

“ La oposición a la extrema derecha no le compete a Luis Pérez , sino a los movimientos políticos en cabeza del Presidente Petro y Quintero, quienes tenían candidato del Pacto Histórico. Y nunca Luis Pérez ha sido militante del petrismo ni del quinterismo”, afirmó Pérez.

“Yo no soy petrista. No soy el candidato de Petro”, Luis Pérez se desmarca del Gobierno y arremete contra el Partido Liberal

El segundo punto, según dijo, es que un grupo de abogados demandará la victoria de Andrés Julián Rendón por considerar que no es legítima.

“La extrema derecha declaró en su campaña que todo aquel que no está con ellos es un peligro para la sociedad. No le dejaron opciones al ciudadano, distintas a los extremos que tanto daño le han hecho al país”, señaló.

El excandidato a la Gobernación volvió a arremeter contra Rendón. “El gobernador que va a asumir no hizo ninguna propuesta importante para Antioquia distinta a la falsedad de que Luis Pérez era petrista y que iba a entregar Antioquia al petrismo. No presentó causas nobles en favor de la gente ni en bien de Antioquia. Por eso, no tendrá la Asamblea de Antioquia tareas audaces, pues a primera vista serán cuatro años más sin grandes obras”, afirmó el exgobernador.