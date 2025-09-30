Esta es la estrategia con la que buscan llevar servicios de salud a todo el Casanare

Los servicios de salud en el departamento del Casanare tienen algunos problemas por las zonas alejadas, donde se encuentran las comunidades que trabajan en el campo. Ahora, se conoció de una nueva estrategia con la que buscan una atención total, pues las misiones médicas llevan consultorios portátiles, pequeños quirófanos y hasta laboratorios móviles.

“Esta estrategia nació en 2024, cuando gobernador César Ortiz Zorro, tras visitar los territorios, descubrió un enorme déficit en prestación de servicios de salud. Jóvenes que llevaban meses esperando una consulta, adultos aguardando durante meses por una cirugía o abuelitos que veían deteriorada su calidad de vida por no tener cómo acceder a medicamentos”, explicaron desde la administración departamental.

De igual manera, señaló que el hospital itinerante busca que todos los sectores más humildes puedan acceder a estos servicios médicos.

“Es así como surgió el hospital itinerante, una estrategia que ya suma 20 jornadas en los 19 municipios de Casanare y que ha permitido atender a más de 25.000 personas con servicios especializados”, explicaron.

De acuerdo con la administración departamental, han logrado realizar más de 680 cirugías como: hernias, lipomas, partos atendidos y diagnósticos que ya no esperan meses.

“Cada jornada moviliza cerca de 70 profesionales de la salud, camiones cargados de equipos biomédicos, anestesia, medicamentos, mamógrafos y rayos X. Hospital sin límites, es más que una política de descongestión de los centros asistenciales, es una declaración de que la salud en Casanare”, detallaron.

Atenciones de salud en Casanare. | Foto: Suministrada a SEMANA.

También dieron a conocer que la otra cara de este esfuerzo se complementa con el Programa de Atención Primaria en Salud (APS), respaldado por el Ministerio de Salud, en el que médicos y enfermeras visitan directamente a las familias, recorriendo fincas y veredas para prevenir enfermedades.