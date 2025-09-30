Suscribirse

Casanare

Esta es la estrategia con la que buscan llevar servicios de salud a todo el Casanare

Las misiones médicas se trasladan en carros, lanchas y hasta caballos.

Redacción Semana
30 de septiembre de 2025, 1:46 p. m.
Hospital itinerante en Casanare.
Hospital itinerante en Casanare. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Los servicios de salud en el departamento del Casanare tienen algunos problemas por las zonas alejadas, donde se encuentran las comunidades que trabajan en el campo. Ahora, se conoció de una nueva estrategia con la que buscan una atención total, pues las misiones médicas llevan consultorios portátiles, pequeños quirófanos y hasta laboratorios móviles.

“Esta estrategia nació en 2024, cuando gobernador César Ortiz Zorro, tras visitar los territorios, descubrió un enorme déficit en prestación de servicios de salud. Jóvenes que llevaban meses esperando una consulta, adultos aguardando durante meses por una cirugía o abuelitos que veían deteriorada su calidad de vida por no tener cómo acceder a medicamentos”, explicaron desde la administración departamental.

Contexto: La historia detrás del Arca de Noé en Casanare: un “proyecto de Dios” que atrae cada vez a más turistas

De igual manera, señaló que el hospital itinerante busca que todos los sectores más humildes puedan acceder a estos servicios médicos.

Es así como surgió el hospital itinerante, una estrategia que ya suma 20 jornadas en los 19 municipios de Casanare y que ha permitido atender a más de 25.000 personas con servicios especializados”, explicaron.

De acuerdo con la administración departamental, han logrado realizar más de 680 cirugías como: hernias, lipomas, partos atendidos y diagnósticos que ya no esperan meses.

“Cada jornada moviliza cerca de 70 profesionales de la salud, camiones cargados de equipos biomédicos, anestesia, medicamentos, mamógrafos y rayos X. Hospital sin límites, es más que una política de descongestión de los centros asistenciales, es una declaración de que la salud en Casanare”, detallaron.

Contexto: Guía para viajar a Tauramena, Casanare: rutas, tiempo de recorridos y otros detalles para tener en cuenta
Atenciones de salud en Casanare.
Atenciones de salud en Casanare. | Foto: Suministrada a SEMANA.

También dieron a conocer que la otra cara de este esfuerzo se complementa con el Programa de Atención Primaria en Salud (APS), respaldado por el Ministerio de Salud, en el que médicos y enfermeras visitan directamente a las familias, recorriendo fincas y veredas para prevenir enfermedades.

Los profesionales de la salud seguirán recorriendo las zonas más alejadas del departamento de Casanare con el fin de poder que las comunidades más humildes tengan sus atenciones en salud.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Atentado en Saravena, Arauca, contra Luis Naranjo, integrante del Centro Democrático: “Nos emboscaron”

2. Marcela Sarmiento contó en SEMANA cómo cambió su vida tras duras pérdidas que sufrió: “Me vi obligada a abrir un baúl de memorias”

3. Familia Colmenares denunció en la Fiscalía que la UNP los dejó solos tras advertir un riesgo extraordinario de seguridad

4. Le llaman la atención al ministro de Educación por llamar “gusanos” a precandidatos que rechazaron declaraciones de Petro contra Trump

5. FIFA, implacable: quitó triunfo a selección que iba al Mundial 2026 y la hace penar con su cupo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CasanareRegiones de ColombiaAtención médica

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.