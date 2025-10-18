Esta es la millonaria multa que tiene que pagar si no asiste como jurado de votación en Consejos de Juventud 2025

Este domingo, 19 de octubre, Colombia tiene una nueva cita con la democracia: se llevarán a cabo las votaciones para Consejos de Juventud en todo el país.

Desde tempranas horas de la mañana, se espera que los ciudadanos acudan a las urnas para elegir a quienes funcionarán como enlace entre las juventudes y las instituciones del Estado. Por ello, ya faltan pocos detalles para que esta cita se concrete.

Uno de los aspectos más importantes son los jurados de votación que estarán repartidos en las diferentes mesas a lo largo de todo el país. Estas personas, como en cada elección, se encargarán de ayudar a que el proceso se lleve sin ningún inconveniente y todo se adelante con normalidad, entre otras cosas.

Por lo mismo, cuando se es designado para esta función, la asistencia es obligatoria o, de lo contrario, se puede arriesgar a recibir una fuerte sanción económica.

De acuerdo con la Registraduría Nacional, las únicas causales para que un ciudadano se pueda ausentar de esta tarea son:

Grave enfermedad del jurado o su cónyuge, padre, madre o hijo.

Muerte del jurado o de su cónyuge, padre, madre o hijo ocurrida el día de las elecciones o dentro de los tres días anteriores de la elección.

No ser residente en el lugar donde fue designado.

Haberse inscrito y votar en otro municipio.

Estos son los datos de los candidatos para los Consejos de la Juventud. | Foto: Registraduría Nacional del Estado Civil

A diferencia de lo que ocurre en otro tipo de elecciones, para los Consejos de Juventud también son llamados algunos menores de edad para que ejerzan como jurados.

Según lo que está establecido en la ley, las personas que sin justa causa no asistan a desempeñar estas funciones deberán pagar una multa de hasta 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes ($ 14.235.000).

Además, si se llega a ser funcionario público, podría ser destituido del cargo por no asistir o abandonar la tarea antes de la hora establecida.

En el caso de los menores de edad que incumplan, se verán obligados a socializar el Estatuto de Ciudadanía Juvenil durante 40 horas. Esto será supervisado por el rector de la entidad educativa a la que pertenecen.