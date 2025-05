Esta será la estrategia de Gustavo Petro para intentar revivir la consulta popular, y presionar al Congreso para que apruebe la reforma laboral

Las movilizaciones y huelgas a las que ya convocó Petro serán claves. “La movilización generalizada de la sociedad puede incluso lograrse apelando a la buena conciencia, que siempre existe en los humanos, que se apruebe la reforma laboral y avance la reforma a la salud”, afirmó el mandatario. Este sábado y domingo las asambleas municipales del Pacto Histórico convocarán a las organizaciones sociales. “Allí se vota el paro nacional”, dijo el mandatario. Petro aclaró que no serían violentas y pidió que no haya enfrentamientos con la fuerza pública. El resultado deberá pasar por las centrales obreras para definir si se van a paro, decisión que se sabrá este lunes.

SEMANA conoció que, tras el hundimiento de la consulta popular, hubo una sala de crisis en la Casa de Nariño en la que toda la bancada del Gobierno fue convocada. Hacia las 5:45 de la tarde del miércoles, varios llegaron para conocer la estrategia a seguir. El mandatario se encontraba en China, pero desde allá recibió el mensaje y luego hizo una alocución con los ministros que estaban junto a él en ese momento. La canciller Laura Sarabia no lo acompañó porque, según algunas versiones, se encontraba en un viaje a Shanghái en tren.

¿Un salvavidas?

Una de las alternativas a las que más le apostará el Gobierno es al trámite en la Comisión Cuarta, que es presidida por la senadora Angélica Lozano, quien no votó la consulta popular. Lozano había radicado un proyecto alternativo ante la Comisión Séptima momentos después de que se hundiera el ahora resucitado proyecto.

Los congresistas no saben por qué ese recinto fue el elegido para analizar el texto y tienen claro que la decisión de la presidencia del Senado puso la atención sobre las movidas que haga Lozano. Ella es autora de uno de los proyectos de reforma laboral que estaba en la Comisión Séptima del Senado, votó a favor de la apelación al hundimiento de la iniciativa, pero se abstuvo de participar el pasado miércoles, a pesar de que en 2018 promovió la consulta anticorrupción con su esposa Claudia López, quien será candidata. ¿Se trata de una estrategia de cara a 2026?

La senadora Angélica Lozano no votó la consulta popular. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Varios integrantes de ese recinto confirmaron que no quieren aprobar una reforma laboral al pie de la letra de lo que quiere Petro, aunque tienen voluntad para tramitar un proyecto alternativo que recoja los principales puntos que están reclamando los ciudadanos: el pago al ciento por ciento de los recargos para dominicales y festivos y las horas nocturnas a partir de las siete de la noche. Es por eso que se abriría paso a una ponencia alternativa que sea consensuada entre los ocho ponentes que representan igual número de partidos en la comisión.

La referencia para construirla está en el texto que fue aprobado en el segundo debate en la Cámara de Representantes y los congresistas también están mirando la ponencia alternativa que presentó Norma Hurtado en la Comisión Séptima y que no tuvo trámite, la misma con la que la senadora del Partido de la U le lanzó un salvavidas al proyecto del Gobierno. La primera audiencia pública para construirla será el lunes y el martes. Los senadores ya citaron al ministro del Interior, Armando Benedetti, y al de Trabajo, Antonio Sanguino.

Este senador del Pacto Histórico asegura que no “fue testigo” de fraude en la votación de la consulta popular

Contexto: Este senador del Pacto Histórico asegura que no “fue testigo” de fraude en la votación de la consulta popular

Llama la atención que de los diez senadores que no votaron sobre la consulta popular, tres están en la Comisión Cuarta: Diela Liliana Benavides (conservadora), Lozano (Verde) y Richard Fuelantala (Aico). Fuelantala es el mismo congresista que puso a tambalear la reforma pensional cuando se le rebeló al Gobierno negándose a votar el proyecto si no le incluían un punto sobre la jubilación anticipada para los campesinos, que al final fue concertado con el Gobierno; y Benavides es de las conservadoras que han acompañado al Gobierno. Pese a ese escenario, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que el Ejecutivo no tiene mayorías en ese recinto: “Efraín Cepeda la mandó a la Comisión Cuarta, en donde ellos tienen mayorías y nosotros tenemos minorías”, aseguró.