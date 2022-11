Estas son las hipótesis que se manejan sobre la muerte del presunto abusador de Hilary

Juan Pablo González Gómez, el hombre señalado de abusar sexualmente de una menor de edad en la estación de TransMilenio de La Castellana, en el norte de Bogotá, fue capturado y judicializado por dos delitos. Un juez lo envió a la cárcel, donde, al parecer, se quitó la vida este domingo en la tarde.

González Gómez fue recluido en las celdas de paso de la Unidad de Reacción Inmediata URI) de Puente Aranda, mientras el Inpec definía la cárcel donde debería enfrentar su proceso por los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado y agravado, en hechos que dejaron como víctima a Hilary, una menor de edad, el pasado 31 de octubre a las 10 de la noche.

El CTI de #Fiscalía adelanta los actos urgentes e inició investigación para esclarecer la muerte del presunto abusador de una joven en Transmilenio. El cuerpo del presunto victimario habría sido encontrado en las celdas de la SIJIN, en URI de Puente Aranda, donde estaba recluido. — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) November 7, 2022

Este domingo, y en audiencias preliminares, la Fiscalía imputó cargos, legalizó la captura y solicitó una medida de aseguramiento, todo en el marco de un proceso normal de judicialización. Al término de las audiencias, el juez concluyó que el presunto abusador debería permanecer privado de la libertad y así lo cumplió la Policía en el traslado. Fue después de todo este procedimiento que, al parecer, se quitó la vida.

Fuentes cercanas al proceso le confirmaron a SEMANA que González Gómez solicitó permiso para ir al baño y en este sitio, minutos después, fue encontrado sin vida por otros internos que advirtieron al personal de custodia sobre lo ocurrido. De inmediato se acordonó la zona a la espera de la Fiscalía.

González no aceptó los cargos que impuso la Fiscalía, se declaró inocente de los señalamientos en su contra por el abuso que padeció Hilary en la estación de TransMilenio, un hecho que fue repudiado por la ciudad, no solo por la gravedad de la conducta, sino por la falta de colaboración de las autoridades del Distrito que no recibieron la denuncia de la menor de edad, al punto que tuvo que hacerla por redes sociales.

#ATENCIÓN | Ante la contundencia de los elementos presentados por #Fiscalía, un juez acaba de decretar medida de aseguramiento en centro carcelario en contra del presunto abusador de una menor de 17 años en Transmilenio. pic.twitter.com/0rmuBYAEGg — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) November 6, 2022

En las audiencias preliminares, la Fiscalía presentó las declaraciones de la víctima, pero además de otras personas que aseguraron e identificaron a González como el responsable de actos obscenos en TransMilenio y en la calle.

Incluso se advirtió que fue capturado el pasado 21 de octubre pero quedó en libertad porque la conducta imputada, injuria por vía de hecho, no contempla una medida de aseguramiento.

Las hipótesis

La Fiscalía advirtió que inició una investigación para establecer qué fue lo que ocurrió en las celdas de paso de la URI de Puente Aranda, donde los custodios encontraron sin vida al presunto abusador de Hilary. Hasta el momento, la principal hipótesis que se maneja indica que se trataría de un caso de suicidio.

Los policías a cargo de la seguridad en este centro transitorio de reclusión advirtieron que el hombre solicitó un permiso para ir al baño y allí, minutos después, fue encontrado sin vida. La Fiscalía adelanta los actos urgentes que incluyen la inspección al cuerpo, al lugar y las declaraciones de otros privados de la libertad.

Resulta importante para la investigación los estudios de necropsia, dicen los investigadores, quienes a partir de los resultados de Medicina Legal podrían conocer con exactitud las causas de la muerte de González.

Por ahora, ni la Fiscalía ni la Policía se apresuran a confirmar realmente lo que ocurrió. Consideran prudente y necesario esperar los estudios forenses que de manera científica aclaren qué fue lo que ocurrió con el presunto abusador de Hilary.