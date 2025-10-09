Suscribirse

Nación

Este martes se debate la reforma pensional en la Corte Constitucional. Centrales obreras anuncian plantón

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional, radicó el 8 de octubre la ponencia de fallo sobre este caso.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
9 de octubre de 2025, 8:05 p. m.
Las declaraciones de Petro en Bucaramanga sobre la reelección y la reforma pensional.
Las declaraciones de Petro en Bucaramanga sobre la reelección y la reforma pensional. | Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (Presidencia)

Los nueve magistrados de la Sala Plena de la Corte Constitucional se verán las caras este martes 14 de octubre, para debatir la controvertida reforma pensional del Gobierno del presidente Gustavo Petro, después de que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de ese alto tribunal, radicó en las últimas horas la ponencia de fallo sobre la demanda contra esa iniciativa.

En desarrollo...

Encuentra aquí lo último en Semana

1. El movimiento de flotillas para Gaza “continuará”, dice activista brasileño

2. Trump lanza una nueva cruzada: “Estamos investigando quién financia a Antifa”

3. Caracas acusa a Washington de “secuestrar” a decenas de niños venezolanos en territorio estadounidense

4. La Embajada de EE. UU. en Bogotá se pronunció sobre cambios en procesos migratorios por el cierre de gobierno de Estados Unidos. Esto dijo

5. Este martes se debate la reforma pensional en la Corte Constitucional. Centrales obreras anuncian plantón

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Jorge Enrique IbañezCorte ConstitucionalReforma pensionalGustavo PetroColpensiones

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.