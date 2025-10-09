Este martes se debate la reforma pensional en la Corte Constitucional. Centrales obreras anuncian plantón

Los nueve magistrados de la Sala Plena de la Corte Constitucional se verán las caras este martes 14 de octubre, para debatir la controvertida reforma pensional del Gobierno del presidente Gustavo Petro, después de que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de ese alto tribunal, radicó en las últimas horas la ponencia de fallo sobre la demanda contra esa iniciativa.