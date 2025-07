Banco de la República defiende su pedido frente a la reforma pensional. “Se busca proponer un plazo razonable”

Benedetti pidió no usar “tácticas para retrasar la reforma”, mientras que el presidente enfatizó esa idea y dijo: “ Definitivo: estamos ante una nueva maniobra para no permitir la reforma pensional. Nunca antes visto ”.

“Eso no puede ser el 15, el 14, el 13 porque no da. El pago de los aportes a la seguridad social y las incapacidades, entre muchas otras cosas, se hacen en unas fechas específicas. Si nos avisan de un día para otro, no sirve. Todos necesitamos no menos de un mes para podernos organizar y arrancar. No sirve que uno esté listo y los otros no, porque viene un tema de interoperabilidad”, reiteró.