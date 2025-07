¿Por qué el magistrado Vladimir Fernández se negó a firmar el auto que ordenó subsanar la reforma pensional?

Lo particular es que Fernández fue el exsecretario jurídico del presidente Gustavo Petro y ha tenido posturas en favor del Gobierno, como la ponencia que suspendió la investigación que avanzaba contra el mandatario en el Consejo Nacional Electoral, por la presunta financiación ilegal de su campaña de 2022.

Lo delicado es que sin la firma de los nueve magistrados en el auto que ordenó subsanar dicho trámite, no es posible enviar ese documento para notificar a la Cámara de Representantes. En los próximos días, la Sala Plena tendrá que definir el futuro de la pensional, en medio de la incertidumbre que ha dejado la nueva aprobación en sesiones extraordinarias.

“El ponente no está detrás de ninguna estrategia para hundir la reforma pensional. Hasta ahora no hemos podido siquiera sacar el Auto del 17 de junio de 2025 que ordenó la subsanación, porque tres magistrados no lo han firmado", respondió Ibáñez al presidente Petro.