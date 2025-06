Reforma pensional: la clave de su regreso a la Cámara de Representantes estará en la fecha en que entre en vigencia

SEMANA: ¿Le sorprendió la decisión de la Corte de devolver al Congreso la ley pensional? ¿Tenían alguna expectativa de que la reforma se podría caer?

MIGUEL LARGACHA: No, nuestro escenario base era que la iban a modular por dos antecedentes que tenía el Gobierno: el Ministerio de la Igualdad, que también tuvo vicios, así como la ley del Plan. En ambos casos, la Corte dio la posibilidad de corregir y, si lo había hecho en el pasado, no habría razón para que no pasara lo mismo con la pensional. Los vicios de forma son subsanables; si no fuera así, la ley se habría tenido que caer.

SEMANA: ¿Y cómo ve este nuevo proceso legislativo?

M.L.: Hace mucho no veíamos que una misma ley recibiese más de 150 demandas. Fue una amplia discusión de la Corte y con una fecha límite, pues la vigencia de la ley estaba prevista para el primero de julio. En consecuencia, la Corte tomó una decisión y lo primero que conocimos fue un flash informativo y luego un comunicado, que sirvieron para convocar a sesiones extras en la Cámara de Representantes. Mientras se desarrolla este proceso (al cierre de esta edición, el debate no había concluido), según lo informado por la Corte, la entrada en vigencia de la Ley 2381 de 2024 queda suspendida hasta el día hábil siguiente a la decisión definitiva de la sala plena sobre su constitucionalidad o hasta la fecha que determine el Congreso en este nuevo trámite legislativo. Lo llamativo es que el proyecto de ley se devuelve para que la plenaria de la Cámara debata la propuesta alternativa de la representante María del Mar Pizarro, que consiste en acoger el texto aprobado en el Senado.

Plenaria de la Cámara de Representantes en sesiones extraordinarias para la reforma pensional | Foto: Foto tomada transmisión Congreso

SEMANA: ¿Eso era lo que ustedes esperaban?

M.L.: Esperábamos que la Corte modulara el fallo, es decir que le diera un salvavidas a la Cámara para poder enmendar los procedimientos de vicio y así ocurrió. Pero aquí hay un tema de tiempos muy importante. Como la Ley 2381 rige a partir del primero de julio de 2025, si se quiere que siga siendo la misma ley, es necesario aprobarla antes de esa fecha.

SEMANA: Si pasa antes del primero de julio, ¿cuánto tardaría en entrar en vigencia?

M.L.: Si la vigencia depende de que la Corte falle sobre la ley finalmente aprobada, no creo que tome mucho tiempo. Asimismo, si el Congreso establece una nueva fecha, esta no podrá ser anterior al plazo que tiene la Corte para verificar si se subsanó el vicio y decidir sobre la exequibilidad de la ley. Este plazo es de 140 días hábiles, pero, dado que el proceso ya ha avanzado, habría que descontar los días transcurridos, por lo que no dispongo del dato exacto. Sin embargo, lo esencial es que un sistema de esta magnitud no puede cambiar sin una fecha cierta. En gracia de discusión, si la Corte le da el aval a la ley, por decir algo, el 15 de septiembre y esta rige a partir del día siguiente, es decir, el 16, nadie va a estar listo. Eso es imposible de hacer sin previo aviso.

SEMANA: ¿Cuánto tiempo necesitarían?

M.L.: Todos los agentes estamos pendientes de eso porque necesitamos una fecha cierta, y, con anticipación de rigor, ojalá el primer día hábil de cualquier mes; eso no puede ser el 15, el 14, el 13 porque no da. El pago de los aportes a la seguridad social y las incapacidades, entre muchas otras cosas, se hacen en unas fechas específicas. Si nos avisan de un día para otro, no sirve. Todos necesitamos no menos de un mes para podernos organizar y arrancar. No sirve que uno esté listo y los otros no, porque viene un tema de interoperabilidad.

SEMANA: ¿En el regreso de la ley a discusión en Cámara solo se puede votar la propuesta de la representante Pizarro o se podrían votar otras proposiciones?

M.L.: Lo podrían hacer, pero hay que tener en cuenta que, si se cambia una sola coma del texto, la reforma tendría que ir a conciliación, lo que retrasaría más los tiempos. En el texto del comunicado, la Corte dice que devuelve la ley para que discutan la ponencia de la representante Pizarro, que es el texto del Senado. Pero, acto seguido, también indica que tiene que haber un amplio debate democrático para discutir el texto del mismo. La duda (hasta el cierre de esta edición) es si la Cámara, como se dice coloquialmente, pupitrea el proyecto o lo debate.

Jaime Raúl Salamanca, presidente de la Cámara de Representantes, cumplirá el fallo de la Corte Constitucional para que se lleve a cabo el último debate de la reforma pensional. | Foto: Semana / Colprensa

SEMANA: ¿El nuevo proceso legislativo invalida lo ya actuado en la reforma?

M.L.: Dos artículos siguen vigentes: el régimen de las Accai y la ventana de traslados, que se mantendrá dentro del plazo establecido, que es hasta 2026. Lo que sí se modifican son los tiempos para acreditar semanas y acceder al régimen de transición, ampliando el número de beneficiarios. Además, aumentarán los saldos que nosotros vamos a administrar de las personas que quedan cobijadas en la nueva ley, pues inicialmente iban hasta el 30 de junio de 2025.

SEMANA: ¿Y qué pasa con los decretos reglamentarios que ya han salido de la pensional?

M.L.: Si la Cámara vota y aprueba otra vez la Ley 2381, los decretos reglamentarios siguen siendo válidos, porque solo estarían diferidos en el tiempo, salvo los de las Accai y la ventana de oportunidad, que ya están vigentes. Sin embargo, si la Cámara introduce modificaciones y es necesario ir a conciliación, los decretos reglamentarios tendrían que reexpedirse.

SEMANA: Como presidente de Porvenir, ¿cómo ve el texto que salió del Senado?

M.L.: Nosotros siempre hemos dicho que la ley tiene cosas muy buenas y otras mejorables. Entre estas últimas está una que se deriva del hecho de que la mayoría de los colombianos no se va a pensionar, y no porque el sistema pensional, bien sea Colpensiones o los fondos privados, no esté preparado para dar las pensiones, sino porque la gente no cotiza lo suficiente. En Colombia hoy se necesitan 23 años para pensionarse en un fondo de pensiones y 26 años en Colpensiones, pero en promedio la gente está cotizando 10 años. El lío está con esos que no cotizaron lo suficiente. Si es un afiliado a Colpensiones, le devuelven su aporte ajustado por inflación, y eso se llama indemnización sustitutiva. En el fondo de pensiones, esa devolución también se ajusta por inflación, pero se le añaden rendimientos. El dato más reciente que tenemos de este tipo de devoluciones nos indica que en promedio Colpensiones entrega unos 7 millones de pesos, y las AFP, unos 35 millones, es decir, cinco veces más. En la reforma, los que no alcanzaron a pensionarse se dividieron en dos esquemas: los que cotizaron entre 300 y 1.000 semanas, a quienes les van a dar una renta vitalicia de máximo el 85 por ciento de un salario mínimo, y los que cotizan menos de 300 semanas, quienes van a quedarse como están hoy: con una devolución. Eso implica que al más necesitado, al que menos cotiza, no se le va a dar ningún tipo de rendimiento. Nos encantaría ver que eso se arregle.

SEMANA: ¿Hay otro tema mejorable?

M.L.: Nos preocupa que en el Gobierno digan que la ley hay que renovarla rápidamente, porque en 2070 esto se acaba. El Carf estima que dura hasta 2055, y un periodo tan corto no funciona para un fondo de pensiones, porque se va a agotar la plata dispuesta para pagar las mesadas. Por eso, nosotros estamos siempre hablando de la sostenibilidad. Sin embargo, creo que esto como sistema es mejor que lo que teníamos antes.

SEMANA: Durante el pasado trámite de la reforma, a los fondos se les señaló de haberse entregado al Gobierno por una nueva comisión que les dieron por administrar los recursos pensionales. ¿Qué reflexión hace sobre eso?

M.L.: Para quien hace una tarea de seguir atendiendo a los clientes, se creó una comisión adecuada al mercado, que fue el resultado de un estudio hecho por el Gobierno. Dicha comisión arranca en el 0,55 por ciento sobre los fondos administrativos. El promedio del mundo es 0,7. En Perú, al igual que en Chile, se licitan las vinculaciones iniciales y le asignan los nuevos afiliados al fondo que cobre la menor comisión posible. La semana pasada, en Perú ganó una AFP con una comisión de 0,68 por ciento, lo que evidencia que el 0,55 de Colombia es competitivo. Además, si esto fuera un negocio muy lucrativo, más entidades habrían entrado a ser Accai, pero de las 72 posibles solo lo ha hecho una.

Durante la primera sanción de la reforma pensional, el presidente Gustavo Petro estuvo acompañado de la vicepresidenta Francia Márquez y del presidente de Colpensiones, Jaime Dussán. | Foto: guillermo torres-semana

SEMANA: Si bien no es un negocio tan lucrativo, tampoco lo hacen a pérdida…

M.L.: Claro, pero si fuera tan bueno, aquí tendríamos a todos los bancos internacionales y demás compañías que administran recursos. La carga operacional de esta actividad es enorme.

SEMANA: ¿Cómo se han preparado en Porvenir para el arranque de la reforma?