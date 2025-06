Estos son los ajustes que deberán hacer las empresas para cumplir con la reforma pensional. El régimen de transición será clave

Lo primero es que ahora no todos los trabajadores quedarán bajo el mismo sistema pensional . Se crearán dos grupos. Los que están en régimen de transición, estimados en unos 2,5 millones de colombianos, es decir, las mujeres que al 30 de junio tengan al menos 750 semanas cotizadas y los hombres, 900. Esas personas no sentirán ningún cambio y sus aportes a la seguridad social seguirán funcionando como hasta ahora.

En ese orden de ideas, para saber cómo hacer los aportes de sus empleados, lo primero que tendrán que conocer las empresas es cuáles están en transición y cuáles no. Es una pregunta que parece sencilla, pero miles de trabajadores no tienen clara la respuesta y la única forma de hacerlo es pidiéndole su historia laboral a Colpensiones o al fondo privado al que están afiliados. En algunas oficinas de recursos humanos consideran que sería eficiente que ellos pudieran tener acceso a esa información y con eso pueden alistar sus sistemas, teniendo en cuenta que queda poco tiempo y probablemente van a tener que contratar una o dos personas adicionales (dependiendo del tamaño de la compañía) para que los ayuden a estar a punto.

“Eso, sin embargo, no quiere decir que julio no vaya a ser un momento complejo para las empresas, porque hay unos procesos de la liquidación de nómina que se deben aplicar desde junio, pues irán en el pago de salarios de julio, como es el aporte al Fondo de Solidaridad que deben hacer quienes devengan cuatro salarios mínimos en adelante”, precisa la experta.

Este proceso dependerá de la claridad sobre quiénes califican para el régimen de transición y quiénes no, información que será certificada mediante bases de datos elaboradas por el Ministerio del Trabajo. El principal problema radica en que, dado que la fecha límite para acumular las semanas necesarias es el 30 de junio, las bases de datos solo podrán consolidarse después de ese día, lo que añade un nuevo factor de incertidumbre al no estar claro cuándo estarán disponibles.

¿Dónde quedaron afiliados?

Martínez aclara que, si las bases del Ministerio del Trabajo presentan inconsistencias, serán las empresas las que deben informar en dónde quedaron afiliados los empleados que devengan más de 2,3 salarios mínimos y que no están en transición. Se asume que aquellos que estaban en fondos privados siguieron en los mismos que ahora serán Accai (Porvenir, Protección, Skandia y Colfondos); el enredo está con los que eran afiliados a Colpensiones. Estos tuvieron plazo hasta el pasado 16 de enero para elegir Accai. Los que no escogieron fueron asignados por el Gobierno a una de las cinco Accai existentes –ahora se sumó la aseguradora estatal Positiva–. En total fueron 571.600 personas repartidas de manera equitativa en las cinco Accai.

Dado que en julio no se va a tener claridad de las bases de datos, el Ministerio del Trabajo estableció que en ese mes no se podrán hacer pagos anticipados. “Lo que se busca es que todos empecemos al tiempo: las administradoras, los operadores de Pila y las empresas. Eso va a afectar a los independientes, quienes tendrán que llegar a algún acuerdo con su contratante, pues no van a poder pasar antes la cuenta de cobro de julio. La planilla Pila no les va a dejar pagar por adelantado”, precisa la experta de Miplanilla.