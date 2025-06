Asofondos, gremio de fondos privados de pensiones, resalta un hecho en decisión de la Corte Constitucional con reforma pensional

El corre corre para que entrara en vigencia la reforma pensional antes del 1º de julio se dio y hasta tiene sus frutos, pues el gobierno, en medio de las críticas de que una entidad como Colpensiones no estaba preparada para asumir el reto que se le viene encima, hizo transformaciones.

Sin embargo, no hay que desconocer que el reloj corrió rápido y aún faltan muchos preparativos para que empiece a regir el nuevo sistema de aseguramiento en la vejez.

El gremio de fondos privados de pensiones, Asofondos, tras l a decisión de la Corte Constitucional , que devuelve a la Cámara de Representantes el trámite, para que se surta de nuevo en cuarto debate y se quite así el vicio de forma por el cual fue demandado, se pronunció.

Claridades importantes

¿Cuándo se sabrá si la ley es constitucional o no? Ya que al regresar la reforma pensional a una de las cámaras del Copngreso, donde se produjo el vicio de forma, es como si de nuevo fuera un proyecto de ley en curso, el presidente de la Cámara de Representantes debe rendir informe a la Corte Constitucional y solo cuando la Corte se “…pronuncie definitivamente sobre la constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024.”, se sabrá si la Ley es constitucional. Mientras eso no ocurra, la Ley 2381 no podrá entrar en vigor.