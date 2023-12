Esto dijo Tigo ante caso de asesora que no quiso atender a un cliente “porque no, y punto”

“Tengo video donde la asesora muy grosera dice que no presta el servicio. Le digo entonces para qué abren hoy y su reacción no fue la mejor de servicio al cliente. Sucedió centro comercial Premiun Plaza”, indica la publicación.

En las imágenes del hecho, que ocurrió un punto de atención de Tigo en el centro comercial Premiun Plaza (ubicado en Medellín), se puede apreciar como la trabajadora se niega a resolver a las inquietudes del cliente y usando un tono que podría considerarse irrespetuoso le indica que no le atenderá “p orque no y punto”.

Pese a la respuesta de la representante de la marca de telefonía móvil, el usuario nuevamente le pregunta por uno de los servicios de hogar que posee la compañía y una vez más la asesora le responde “Porque no y punto”.

Pese a la respuesta de la funcionaria, el cliente insiste nuevamente en su pregunta recalcando que Tigo es una compañía que ofrece servicios de hogar, afirmación que fue respondida con un “¿Y?”, luego el usuario intenta otra vez preguntando “¿Por qué no me puede atender?”, a lo que la funcionaria responde “porque hoy no se atienden sistemas de home”.