“Esto es retroceder en libertades”, Marta Lucía Ramírez sobre el nuevo oratorio del aeropuerto El Dorado

Luego de la polémica por la reconstrucción del espacio donde estaba la capilla católica de oración en el aeropuerto de Bogotá El Dorado, la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez se refirió al acontecimiento y expresó su opinión en su cuenta de Twitter.

“En los aeropuertos del mundo hay lugares dispuestos para orar. En Bogota ‘alguien’ resolvió pasar por encima de todos y disponer cierre de capilla en El Dorado. La democracia es garantía de las libertades de quienes tenemos fe en Dios y los que no. Esto es retroceder en libertades”, se lee en la publicación.

Mediante un comunicado en su perfil de Twitter, el Aeropuerto El Dorado aclaró que no se cerró completamente la capilla para la fe católica, sino que se está construyendo un nuevo espacio para que las personas de todas las religiones puedan reflexionar. “Pensando en todos los pasajeros y sus diferencias creencias, estamos adecuando el oratorio para que sea un espacio de reflexión neutral, como funciona en muchos aeropuertos del mundo”, dice el documento.

Asimismo, la entidad explicó que se seguirá realizando la misa católica, como es de costumbre, a las 11:00 a. m., todos los días. “En los próximos días será nuevamente habilitado como un espacio en donde serán bienvenidas todas las religiones”, indica el comunicado.

Las personas de fe católica pueden ingresar al oratorio de la Terminal 2, Puente Aéreo, el cual está abierto las 24 horas del día para las personas, señala el aeropuerto.

¿Qué opinan sobre esto los representantes de la Iglesia católica?

Sobre la decisión de la empresa encargada del aeropuerto El Dorado (Opain), las opiniones están dividas. Mientras algunos hablan sobre la importancia de tener espacios que incluyan a las diferentes creencias (teniendo en cuenta que Colombia es un país laico), algunos líderes y representantes de la fe católica tienen descontento sobre este nuevo oratorio.

Algunos han enviado mensajes contundentes a Opain, como lo han hecho monseñor Juan Vicente Córdoba y el padre Ramón Zambrano, director del Canal Cristovisión. Ambos se despacharon en contra de Opain, asegurando que se trata de una decisión “mezquina” y que la Junta Directiva del operador es “tacaña”.

“Abrir un salón multicultural en el Aeropuerto El Dorado solo corresponde a una decisión mezquina de Opain. Un gerente irresponsable y una Junta Directiva tacaña que debe abrir más espacios a la espiritualidad. Muchos espacios tiene el Aeropuerto, Opain se lava las manos”, dijo Zambrano.

Por su parte, Córdoba cuestionó a Opain, porque a pesar de que la petición fue hecha por la Secretaría de Gobierno, el operador tenía libertad para tomar la decisión final.

“Opain hubiera podido dejarnos, Opain es una institución privada que administra el aeropuerto y tiene la autonomía para decir si o no. Fue Opain la que terminó sacando a la Iglesia católica. Que nos van a dar una hora y a las otras religiones, otra hora, eso es algo diferente”, comentó.

Monseñor contó detalles de cómo fue la salida de la Iglesia católica de la terminal área. “Nos tocó sacar todo, no quisieron dialogar. Tuvimos una reunión y solamente fue para notificarnos. No hubo diálogo. El contrato dice que hasta 2037, pero como ellos son autónomos, pueden pararlo, Opain fue la que nos sacó”, dijo.

“La Secretaría de Gobierno le pidió a Opain y los dos tienen que ver con la salida de la Iglesia católica del aeropuerto, denunciamos esto porque no nos dejan evangelizar y atender a las personas que quieren acercarse a la paz de Dios en un aeropuerto y no lo pueden hacer porque hay quienes dijeron que no. Los que dijeron que no tienen que rendirle cuentas a Dios”, puntualizó.