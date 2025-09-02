Estos son los bienes que le incautaron al hermano del capo del narcotráfico Pablo Escobar Gaviria

Roberto de Jesús Escobar Gaviria, alias El Osito, hermano del extinto narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, se convirtió en heredero de buena parte de los bienes que quedaron del llamado Cartel de Medellín, algunos estuvieron ocultos de las autoridades. En agosto la Fiscalía identificó dos ubicados en Medellín, Antioquia.

La Fiscalía logró establecer que los bienes estarían avaluados en más de mil millones de pesos y estuvieron ocultos por más de 20 años, tiempo en el que fueron utilizados por quienes aparecían como testaferros del entonces llamado Cartel de Medellín. Las propiedades fueron ubicadas y afectadas con órdenes judiciales.

La Fiscalía detectó dos inmuebles en Medellín (Antioquia), avaluados en más de 1.000 millones de pesos, que habrían sido adquiridos con dineros del Cartel de Medellín. Los bienes, que estarían asociados a Roberto Escobar, alias El Osito, y Sebastián Alzate.

“Uno de los bienes figura a nombre de una persona cercana a Sebastián Álzate Urquijo, alias El Arete. Los análisis patrimoniales indican que fue comprado durante el periodo en el que este hombre se convirtió en jefe de sicarios de la organización ilegal y acumuló ganancias ilícitas producto del envío de cocaína a Estados Unidos y la ejecución de acciones terroristas", advirtió el delegado de la Fiscalía para la extinción de dominio.

Fueron en total dos propiedades las que logró identificar la Fiscalía en la ciudad de Medellín y que terminaron ahora metidas en la orden de los fiscales de extinción de dominio y que se espera, al cumplir los trámites, ingresen al listado de bienes en poder del Estado, además de las actividades que se cursen en la investigación.

“La otra propiedad es un edificio localizado en el barrio Aranjuez, del cual Roberto de Jesús Escobar Gaviria, alias El Osito, hermano del extinto narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, adquirió el 50 % en 1979. Los recursos para cubrir esa transacción presuntamente salieron de operaciones ilegales producto del narcotráfico”, explicó el ente acusador.

De acuerdo con la Fiscalía, la investigación da cuenta de que ‘El Arete’ y ‘El Osito’ participaron activamente en la consolidación financiera del Cartel de Medellín, y se valieron de familiares y terceros para ocultar activos y constituir un patrimonio ilegal. Las propiedades estaban en ese inventario ilegal según la Fiscalía.

“En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso sobre los dos inmuebles, avaluados en más de mil millones de pesos, medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro, que fueron materializadas por unidades de la Policía Nacional”, señaló la Fiscalía.

La Fiscalía advirtió que los bienes están avaluados en más de mil millones de pesos y quedaron a disposición del Estado. | Foto: Fiscalía