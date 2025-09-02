Suscribirse

Nación

Estos son los bienes que le incautaron al hermano del capo del narcotráfico Pablo Escobar Gaviria

La Fiscalía advirtió que los bienes están avaluados en más de mil millones de pesos y quedaron a disposición del Estado.

Redacción Semana
3 de septiembre de 2025, 2:19 a. m.
La Fiscalía advirtió que los bienes están avaluados en más de mil millones de pesos y quedaron a disposición del Estado.
La Fiscalía advirtió que los bienes están avaluados en más de mil millones de pesos y quedaron a disposición del Estado. | Foto: Fiscalía

Roberto de Jesús Escobar Gaviria, alias El Osito, hermano del extinto narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, se convirtió en heredero de buena parte de los bienes que quedaron del llamado Cartel de Medellín, algunos estuvieron ocultos de las autoridades. En agosto la Fiscalía identificó dos ubicados en Medellín, Antioquia.

La Fiscalía logró establecer que los bienes estarían avaluados en más de mil millones de pesos y estuvieron ocultos por más de 20 años, tiempo en el que fueron utilizados por quienes aparecían como testaferros del entonces llamado Cartel de Medellín. Las propiedades fueron ubicadas y afectadas con órdenes judiciales.

“Uno de los bienes figura a nombre de una persona cercana a Sebastián Álzate Urquijo, alias El Arete. Los análisis patrimoniales indican que fue comprado durante el periodo en el que este hombre se convirtió en jefe de sicarios de la organización ilegal y acumuló ganancias ilícitas producto del envío de cocaína a Estados Unidos y la ejecución de acciones terroristas", advirtió el delegado de la Fiscalía para la extinción de dominio.

Fueron en total dos propiedades las que logró identificar la Fiscalía en la ciudad de Medellín y que terminaron ahora metidas en la orden de los fiscales de extinción de dominio y que se espera, al cumplir los trámites, ingresen al listado de bienes en poder del Estado, además de las actividades que se cursen en la investigación.

Contexto: Así fue la primera extinción de dominio a una casa usada por webcams en la ciudad de Bogotá

“La otra propiedad es un edificio localizado en el barrio Aranjuez, del cual Roberto de Jesús Escobar Gaviria, alias El Osito, hermano del extinto narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, adquirió el 50 % en 1979. Los recursos para cubrir esa transacción presuntamente salieron de operaciones ilegales producto del narcotráfico”, explicó el ente acusador.

De acuerdo con la Fiscalía, la investigación da cuenta de que ‘El Arete’ y ‘El Osito’ participaron activamente en la consolidación financiera del Cartel de Medellín, y se valieron de familiares y terceros para ocultar activos y constituir un patrimonio ilegal. Las propiedades estaban en ese inventario ilegal según la Fiscalía.

“En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso sobre los dos inmuebles, avaluados en más de mil millones de pesos, medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro, que fueron materializadas por unidades de la Policía Nacional”, señaló la Fiscalía.

La Fiscalía advirtió que los bienes están avaluados en más de mil millones de pesos y quedaron a disposición del Estado.
La Fiscalía advirtió que los bienes están avaluados en más de mil millones de pesos y quedaron a disposición del Estado. | Foto: Fiscalía

Resultó insólito que después de casi 30 años, las autoridades sigan identificado bienes y actividades del extinto Cartel de Medellín, de personas cercanas, incluso familiares del cabecilla Pablo Escobar, lo que anticipa otros operativos para establecer la ubicación y ocupación de propiedades de los narcotraficantes.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Fernando Batista se pronuncia antes del partido Argentina vs. Venezuela: esto dijo sobre Lionel Messi

2. Andrea Serna destapó la razón por la que ‘se escapó’ del ‘Desafío Siglo XXI’

3. Trump acusa a Kim y Putin, reunidos en Pekín, de conspirar contra EE.UU.

4. Este es el perfil del abogado de 65 años, exasesor de la Secretaría de Derechos Humanos de Medellín, atacado por un habitante de calle

5. Congreso de EE. UU. publica más de 33.000 archivos nuevos del caso Epstein: “transparencia total”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Extinción de dominioPablo EscobarFiscalía

Noticias Destacadas

Momento en que el abogado Luis Fernando Parra es atendido tras ser atacado por un habitante de calle en Medellín.

Este es el perfil del abogado de 65 años, exasesor de la Secretaría de Derechos Humanos de Medellín, atacado por un habitante de calle

Redacción Semana
La Fiscalía advirtió que los bienes están avaluados en más de mil millones de pesos y quedaron a disposición del Estado.

Estos son los bienes que le incautaron al hermano del capo del narcotráfico Pablo Escobar Gaviria

Redacción Semana
El hecho se registró en la madrugada del miércoles 30 de abril, en la vía que comunica los municipios de Sandoná y Pasto, gracias a la oportuna intervención de soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido No 2, adscritos a la Tercera División.

Militares fueron alertados del supuesto robo de una tractomula en El Patía, cuando atendían el caso los atacaron con explosivos; hay dos heridos

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.