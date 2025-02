Estos son los objetivos de alto valor que tiene identificados el nuevo MinDefensa: “Están plenamente definidos”

“Pero traicionaron, no al presidente, a Colombia, pues, por un lado, esa política de paz permitió que creciera esa criminalidad, y netamente de naturaleza narcotraficante. Mientras tanto, las Fuerzas Militares no podían hacer acciones ofensivas”, señaló el general (r) Sánchez en diálogo con este medio.

Aunque consideró que la política de paz total no ha fracasado, pese a que se encuentra en “cuidados intensivos” , el nuevo ministro de Defensa fue claro en asegurar que su estrategia de seguridad tendrá énfasis en la inteligencia y la contrainteligencia militar.

Al ser cuestionado sobre los objetivos de alto valor que tendrá durante su administración, el general (r) Sánchez no dudó en mencionar a los principales cabecillas de las estructuras criminales para neutralizarlos, que estará entre sus principales retos al mando.

También se refirió al “reemplazo de alias el Mocho, alias Marlon, alias Kevin, alias Cholinga. Si vemos el Pacífico colombiano, si no hay proceso con la Segunda Marquetalia, sus cabecillas importantes, si no hay (proceso) con el ELN, están establecidos todos los cabecillas para neutralizarlos , y eso es lo que vamos a hacer”.

“Que es complejo, sí; que es difícil, sí. Que en un momento va a ser necesario balancear el principio de proporcionalidad, es decir, la ventaja militar con el daño colateral. Pero aquí quiero reflexionar sobre qué daño colateral. Si son solamente combatientes, independientemente del sexo, la edad, la raza o la condición social, ahí no hay daño colateral; solamente cuando se afectan personas protegidas por el DIH, y son aquellas que no forman parte o no hacen función continua de combate”, destacó.