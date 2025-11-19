Suscribirse

Judicial

Denuncia y queja disciplinaria contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, por billonaria compra de 17 aviones de combate: “No hay claridad”

En las acciones judiciales se advierte de las graves irregularidades en la celebración del contrato, por 16,5 billones de pesos.

Redacción Semana
19 de noviembre de 2025, 5:33 p. m.
En audiencia judicial ministro de defensa, Pedro Sánchez
SEMANA revela la denuncia contra el ministro de Defensa, general (r.) Pedro Sánchez. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

SEMANA conoció en su totalidad la denuncia penal y la queja disciplinaria que se presentó en contra del ministro de Defensa, general (r) Pedro Arnulfo Sánchez, por las presuntas irregularidades en la celebración del billonario contrato para la compra de 17 aviones de combate.

En las acciones judiciales se manifiesta que existen dos versiones oficiales sobre el valor total del contrato. Citando informaciones periodísticas y documentos oficiales, se señala que se habría pagado el triple del valor del mercado por los 17 aviones Gripen a la empresa SAAB.

Contexto: “Nadie se atreverá a amenazarnos”: Gustavo Petro lanzó inesperado discurso tras la compra de aviones de guerra

“Extrañamente, dicho contrato incluyó dos acuerdos (…) ‘compensación social’-‘offsets’, según comunicado del vendedor SAAB, que establecen un marco para diversos proyectos militares y sociales. Estos acuerdos comprenden un paquete de cooperación industrial en áreas como aeronáutica, ciberseguridad, salud, energía sostenible y tecnología de purificación de agua”, cita la denuncia.

Sin embargo, según alerta la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, no queda claro cómo se lograrán los objetivos mencionados, ni si estos hacen parte del valor total del contrato mencionado por el presidente Gustavo Petro en sus redes sociales o si es un añadido.

Fuerza Area 106 años, Gustavo Petro firma compra nuevos aviones Gripen. suecos.
Gustavo Petro firmó la compra de nuevos aviones Gripen, que son suecos. | Foto: El País

“No hay claridad pública a la fecha de cuáles serán o en qué constituirán de manera específica, ni detallada y menos cuantificada, [a] la denunciada[anunciada] entrega de dotaciones de alta tecnología del hospital San Juan de Dios de Bogotá, la planta de producción de paneles solares el Caribe y desalinizadoras para agua potable en La Guajira”, advierte.

En la denuncia, se señala que al sol de hoy se desconocen varios detalles fundamentales frente a la motivación de la celebración de ese contrato con la firma SAAB, así como las personas que participaron en el proceso.

“Se ha expresado que el mayor valor del contrato incluye más offsets industriales, proyectos sociales y transferencia tecnológica (…) Se desconoce quién[es] fueron las personas que intermediaron o sirvieron de contacto para la realización del negocio, y si esta generó una comisión adicional y, en tal evento, por cuenta o a cargo de cuál de partes y su monto”, enfatiza.

Contexto: Así están las cuentas en la Cámara que podrían dejar en la cuerda floja al ministro de Defensa tras la moción de censura en su contra

Finalmente, se ponen de presente las más recientes versiones que señalan a la primera dama, Verónica Alcocer, de haber tenido participación en este trámite contractual.

Verónica Alcocer es señalada de una vida holgada y llena de lujos en Suecia, país fabricante de las aeronaves, como lo han denunciado medios de comunicación internacionales y nacionales. De igual forma, se ha recibido información de que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, fue postulado y promovido por Verónica Alcocer”.

Fuerza Area 106 años, Gustavo Petro firma compra nuevos aviones Gripen. suecos.
Gustavo Petro firmó la compra de nuevos aviones Gripen, que son suecos. | Foto: El País

Por estos mismos hechos, se le pidió a la Procuraduría General abrir una investigación disciplinaria contra el Ministro de Defensa.

Debido a esto, se le pidió a la Fiscalía General investigar al Ministro de Defensa, “en calidad de ordenador del gasto”, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias, utilización de información privilegiada, falsedad en documento público y fraude procesal.

