“Estructuras criminales están desconociendo el cese multilateral al fuego”: MinDefensa sobre patrullajes de las disidencias de las Farc

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, reaccionó a las indignantes imágenes, como lo han calificado en las redes sociales, en las que se ve a hombres armados patrullando en distintos pueblos de Nariño y Cauca como si fueran la auténtica autoridad y señaló que “las estructuras criminales están desconociendo el cese multilateral al fuego y además, están retando la política de paz del gobierno”.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, rechazó el patrullaje de las disidencias de las Farc en varios municipios en medio del cese bilateral al fuego. - Foto: Ministerio de Defensa

“Esta presencia de hombres armados uniformados en centros poblados es inaceptable, es un reto que están haciendo a la oferta generosa de paz, a la intención del gobierno por generar reales espacios de convivencia, es un desconocimiento del cese bilateral al fuego que han expresado compartir”, dijo el ministro de Defensa.

Agregó que, “con sus actos han demostrado exactamente lo contrario, yo creo que estás organizaciones armadas ilegales tienen que actuar con responsabilidad en el cumplimiento del cese al fuego, que podamos efectivamente desarrollar unos espacios en los que los diálogos puedan generarse sin perturbaciones, sin sobresaltos y qué incidentes de esta naturaleza no vuelvan a presentarse”.

Hay que mencionar que uno de los casos más preocupantes y que generó indignación ocurrió en el departamento de Nariño, en donde hombres armados, al parecer, de las disidencias de las Farc, se pasearon por el frente de las instalaciones de la estación de Policía del municipio de Policarpa.

Se trataba de un grupo bastante numeroso, cerca de 10 sujetos con camuflados y con fusiles caminaron por el parque y por las vías del municipio.

Cese al fuego: revelan imágenes de las disidencias de las Farc patrullando en municipio de Nariño. - Foto: suministrada a Semana

Sobre este mismo hecho, el director de la Policía, el general Henry Sanabria, contestó que, “la Policía Nacional sí hizo algo y fue precisamente garantizar la seguridad de la población, si los policías hubieran actuado en contra de este grupo armado se hubiera presentado un enfrentamiento donde seguramente hubiera salido afectada población civil, teniendo en cuenta que estas personas se ubicaron en unos sitios estratégicos en donde al accionar por parte de la Policía Nacional seguramente se impactarían bienes protegidos y se podrían ver afectados menores de edad afectados”, explicó el oficial.

Así mismo, dijo que, “pero sí hubo una actuación de la Policía frente al plan defensa de las instalaciones y asegurar que estas personas no cometieran ninguna acción contra la población civil”.

General Henry Sanabria, director de la Policía Naciona - Foto: Policía Nacional

Otro hecho ocurrió en Balboa, en el Cauca, en donde nuevamente sujetos aparecieron en videos que se hicieron virales patrullando las calles del municipio.

Es de recordar que el pasado 30 de diciembre fueron firmados los decretos, por medios de los cuales el gobierno nacional le ordenó a la fuerza pública frenar las operaciones ofensivas contra cuatro estructuras criminales.

Entre dichas agrupaciones se encuentran, el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc, la Segunda Marquetalia y Los Pachenca.

Estas estructuras le han hecho saber al gobierno que respetaría el cese de hostilidades, pero según las mismas palabras del Ministro de Defensa estarían haciendo todo lo contrario.

Así mismo, hay que recordar que a las disidencias de las Farc se les acusa de los recientes secuestro que han sido cometidos en diferentes regiones del país contra militares que se encontraban en vacaciones. El caos más reciente ocurrió en Nariño, en donde tres soldados fueron secuestrados por organizaciones criminales que delinquen en la zona.

Secuestro de militares en Meta

Así mismo, el ministro rechazó el secuestro de 31 militares por parte de la comunidad en el Meta. Dijo que no la población no puede argumentar que los uniformados están violando el cese multilateral al fuego, y que para la fuerza pública no puede haber sitios vedados.

“De manera que realizar procedimientos de esta naturaleza con el pretexto de que la fuerza pública viola el cese es un argumento que no se puede aceptar, que rechazamos enfáticamente, y menos cuando es una comunidad la que está procediendo de esta manera”, dijo el ministro.