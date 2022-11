Estudios sobre viabilidad para soterrar parte de la primera línea del Metro de Bogotá ya no se conocerán el 8 de enero

La Cámara Colombiana de la Infraestructura adelanta en Cartagena el XIX Congreso Nacional de Infraestructura, en el que participan el presidente de la República, Gustavo Petro; el ministro de Transporte, Guillermo Reyes; la alcaldesa de Bogotá, Claudia López; el gerente de la Empresa Metro de Bogotá; Leonidas Narváez; el presidente del consorcio chino, Wu Yu; entre otros.

En el marco del evento, tanto el ministro Reyes como la alcaldesa López, anunciaron nuevas decisiones frente al futuro de la primera línea del Metro de Bogotá. En días pasados se había dado a conocer la petición oficial que le hizo el presidente Petro al consorcio Metro Línea 1, para que estudiara la viabilidad técnica y financiera de poder soterrar total o parcialmente el trazado de la Avenida Caracas, que hace parte de la primera línea del Metro. En su momento se dijo que dichos estudios se iban a dar a conocer el 8 de enero de 2023, pero la fecha se aplazó.

“Todo debe ser público y es importante que lo conozcan. Hemos tenido una reunión entre el consorcio chino que estuvo esta mañana aquí (en Cartagena) en una presentación y el sector transporte. Le pedimos que nos explicara cómo va el tema de los estudios y cómo se está cumpliendo con la voluntad del presidente de la República para adelantar unos estudios de cuánto costaría y cómo sería las implicaciones técnicas geológicas de una subterranización parcial en la Caracas de la línea 1 del Metro”, aseguró el ministro Reyes en un principio.

Y agregó: “Había dicho que se iba a entregar el 8 de enero, pero ahora se va a hacer el 16 de enero, porque el 8 de enero es domingo, el lunes es festivo y consideramos que la fecha oportuna para hacer los anuncios y la presentación oficial al presidente será el 16 de enero”.

De acuerdo con el ministro de Transporte, desde el Gobierno nacional no se está pensando en cambiar o afectar el contrato, pues tan solo “es una petición que presentó el presidente”, pero indicó que es muy importante el aval que dio la alcaldesa para esa solicitud. De igual modo, Reyes precisó que el gobierno Petro está comprometido con la movilidad de Bogotá.

La alcaldesa López también se refirió al tema: “La primera línea de metro sigue adelante, estamos trabajando junto con el consorcio chino que lo está construyendo para evaluar alternativas de una subterranización de un tramo de la Avenida Caracas para que el Gobierno y la alcaldía puedan tomar la mejor decisión posible”, dijo.

El presidente Petro desempolvó la polémica sobre la financiación del Metro de Bogotá

Luego del inesperado discurso del presidente de la República, Gustavo Petro, en el Congreso de Infraestructura que se realiza en Cartagena, quedó la polémica sobre el pronunciamiento del mandatario en el que habló sobre ‘desencuentro’ que tuvo con la Cámara Colombiana de la Infraestructura en su paso por la Alcaldía de Bogotá, con la propuesta del Metro.

En esa oportunidad, dijo, la obra valía 14 billones de pesos y hoy, con otro modelo, vale 35 billones. “Fue una oportunidad económica que se perdió por no generar el cambio”.

El mandatario, al cuestionar la capacidad de financiamiento del metro, indicó que saldrá más costoso que el subterráneo. “A la fecha variado el proyecto, pasados ya ocho años, casi nueve, no conocemos el estudio y diseño del otro proyecto, simplemente se suspendió, simplemente no era del agrado de ciertas capas de la vida política el que Bogotá tuviera un metro subterráneo, afectaba intereses, no era un problema técnico ni financiero, porque Colombia podía sustentar ese proyecto”, dijo Petro.

Según describió el mandatario, “el segundo proyecto, el del Metro elevado, es más débil, menos importante que el primero, y las circunstancias económicas han variado. Todo por no generar el cambio cuando tocaba y elegir quedarse en la inercia”.

Para el presidente, la situación económica que se presentaba en 2013, fue una oportunidad desaprovechada. “El proyecto de siete mil millones de dólares en ese momento, costaba 14 billones de pesos, el proyecto que todavía no sabemos cuanto vale, si fuese de siete mil millones de dólares ahora, cuesta 35 billones de pesos”.

“Lo que nos corresponde ahora a nosotros, ya no como Alcaldía, sino como Gobierno nacional, es saber cómo puede encajar ahora un proyecto de 35 billones de pesos en una estructura financiera actual indudablemente más débil que la que teníamos en 2013 o 2014″, aseguró Petro.