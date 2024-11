Exclusivo: habla esposa de coronel del Ejército David Carvajal, muerto en accidente de un helicóptero MI-17; “tengo dudas sobre lo que pasó”

Sobre lo sucedido el día del accidente, en el que fallecieron su esposo y los otros ocho militares, dijo: “A ellos como tripulación del helicóptero les preocupaba que tenían ciertas horas para volar en el mes y ya iba a finalizar el mes y no habían podido abastecer a las tropas por situaciones de clima en ciertos puntos; a la máquina le quedaban ocho horas para poder volar y había soldados que llevaban ocho días que no habían podido recibir víveres”.

“Hay muchos vacíos en los procesos administrativos. Ya se cumplen seis meses de muerto de mi esposo, en que yo ya debería ser una persona pensionada, en que mi familia se ha visto afectada, en que mi familia no ha visto los recursos. Tengo que estar pidiendo favores cuando esto es un derecho adquirido. Siento que la institución no está preparada”, indicó.

“Siento que la institución me ha dejado sola y este es el momento en el que no tengo una resolución de pensión, no se cuándo se me va a dar el debido proceso. Con decirle que el Ejército le sigue consignando el sueldo a mi esposo pese a estar fallecido”, manifestó la viuda del coronel Carvajal.