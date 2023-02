Exclusivo | En este audio se escucha Juan Fernado Petro, hermano del presidente, diciendo que “puso” a Danilo Rueda y presionando por una camioneta blindada

“Yo lo puse ahí”, dice Juan Fernando Petro, hermano del presidente de la República, Gustavo Petro, al referirse a Daniel Rueda, comisionado de paz del Gobierno Nacional. La revelación que hace el hermano del primer mandatario se escucha de su propia voz en un audio que conoció SEMANA.

“Tu subdirector no entiende que yo no soy Comisionado de Paz, como Danilo Rueda. Él es el comisionado de paz del Gobierno Nacional. Danilo Rueda, de hecho yo lo puse ahí”, se escucha en la conversación que sostiene Juan Fernando Petro con un interlocutor que no se conoce, pero que anticipa una polémica.

La voz del hermano del presidente Petro advierte un tufo de molestia porque insiste no hacer parte del Gobierno Nacional, aunque reiteró que fue gracias a su gestión que Danilo Rueda llegó al cargo de Alto Comisionado para la Paz. Juan Fernando Petro reclama por la dignidad de su cargo como comisionado, pero internacional.

“No, yo soy alto comisionado de paz internacional y no tiene nada que ver con el Gobierno Nacional, con Colombia, con Gustavo, con la presidencia, con el Estado. Soy nombrado desde afuera, desde Costa Rica, a través de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos”, señala Juan Fernando Petro en el audio que conoció SEMANA.

La molestia del hermano del presidente Petro, que lo llevó a hacer la polémica revelación, de ser el responsable de ubicar al Alto Comisionado de Paz en dicho cargo, cuando se supone es una función del primer mandatario, ocurre mientras advierte que se ha “perjudicado” por falta de una camioneta.

“Entonces él no lo tiene claro y me ha perjudicado mucho en todo lo que tiene que ver con el compromiso de seguridad, porque hemos solicitado inclusive al Dapre una camioneta por mi cargo y no porque sea el hermano de Gustavo. Porque no entiende que no soy comisionado de paz, de la institución, del Gobierno, pero sí por mi cargo internacional”, se escucha en el audio.

Juan Fernando Petro insiste que su cargo “internacional” lo obliga a desplazarse por distintos departamentos del país y que la falta de un vehículo lo deja en un riesgo “doble”: por su cargo de Comisionado Internacional de Paz y la condición familiar, de hermano del primer mandatario, que en su criterio sería suficiente para recibir el vehículo que exige.

“Porque yo no tengo oficina, mi oficina es viajar continuamente por todos los departamentos, por todos los territorios. Entonces eso me exige una seguridad doble, primero por el hecho de ser hermano del presidente, segundo por el hecho de ser comisionado de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos Internacional”, dice el hermano del presidente Gustavo Petro.

El pronunciamiento del ELN se dio un día después de que Juan Fernando Petro, hermano del presidente, tuvo que acudir a una citación de la Fiscalía - Foto: API

En la conversación, Juan Fernando Petro aseguró que ya tocó las puertas de Mauricio Lizcano, en el Departamento Administrativo de la Presidencia, de varios oficiales en la Fuerza Pública y nadie responde a sus requerimientos.

“El Dapre dijo que me daría una camioneta. Yo hablé con Lizcano, él dijo que sí, que claro, era la seguridad de la familia presidencial. Hablé con la coronel Sandra, que sí. Es decir, todo el mundo me ha dicho que sí, pero hasta el momento no tengo ninguna respuesta de ninguna camioneta”, se escucha en la conversación.

Se trata de un hecho particular, que el hermano de un presidente de la república pase por varias instituciones pidiendo una camioneta o seguridad, mientras advierte que su parentesco familiar y un cargo que no reconoce el Gobierno Nacional, es suficiente para recibir los beneficios.

Pedro Niño, Augusto Rodríguez y Juan Fernando Petro. - Foto: Montaje, fotos archivo y sitio oficial de la Unidad Nacional de Protección - UNP,

La Comisión Internacional

En el audio, el hermano del presidente Gustavo Petro asegura que fue nombrado comisionado internacional de paz por una organización no gubernamental que en su sitio web se conoce como la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, que resulta muy distante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH en la OEA.

A través de un comunicado, este organismo internacional aseguró que nombró a Juan Fernando Petro como “Comisionado del Cuerpo de Paz” para instalar mesas de diálogo con grupos al margen de la ley en Latinoamérica. Una actividad que el Gobierno Nacional no ha reconocido oficialmente.

“El consejo directivo de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, al hacer el anuncio, también rechazó la violencia que se ha presentado en el país contra los miembros de la fuerza pública que ya han cobrado la vida de 34 policías y 56 militares, y le hizo un llamado al Clan del Golfo para sentarse a dialogar”, señala el comunicado de esta ONG.