Un abogado “cercano al director de la UNP” estaría vinculado al escándalo de narcos en el proceso de paz total, revela testigo

SEMANA reveló detalles de unas reveladoras denuncias que se convirtieron en una investigación formal en la Fiscalía. Se trata de los presuntos ofrecimientos que se hicieron a privados de la libertad en diferentes cárceles del país, principalmente narcotraficantes, para incluirlos al proceso de paz total y así evitar su extradición, todo a cambio de un millón de dólares.

En las denuncias se escribió el nombre del abogado Pedro Niño que, en entrevista con SEMANA, aseguró nada tenía que ver con las denuncias, al contrario que durante sus visitas a la cárcel se adelantaron gestiones relacionadas con derechos humanos, nada con el proceso de paz total.

“Yo trabajo con total honestidad, ni siquiera a mis clientes les cobro. Nunca le he tocado la puerta a un juez o magistrado, ni les he pedido dinero a ellos. No soy un hombre de dinero. Soy abogado de bajo perfil, como muchos otros viviendo de litigio y de acciones humanitario”, dijo Niño en diálogo con SEMANA.

En la misma entrevista, Niño reveló que en poder de la Fiscalía hay unos audios que demuestran de qué forma su nombre y el de Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, está siendo usado con un objetivo criminal: obtener millonarias sumas de dinero de extraditables.

Otro dato quedó de la conversación con Niño y está en conocimiento de la Fiscalía. Advirtió que personas, abogados, cercanos a Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección - UNP, fueron los encargados de llegar hasta las cárceles y hacer los ofrecimientos ilegales que posteriormente fueron denunciados en SEMANA.

- Foto: guillermo torres-semana

“No es que esté él directamente relacionado con eso, sino que posiblemente en un chat que se envía y que se pone en conocimiento de la Fiscalía general, un abogado cercano a él es la persona que dirige el tema de estar solicitando dinero a nombre de Juan Fernando Petro y mío”, señaló el doctor Niño.

El defensor advirtió que su trabajo se limitó a una gestión en derechos humanos y que sus visitas a las cárceles se limitaron a ese objetivo, de ahí que rechaza los señalamientos. Incluso aseguró que tras rendir una declaración en la Fiscalía, su posición en el proceso está más cerca de víctima que de investigado.

“No es directamente el nombre del señor director de la Unidad Nacional de Protección, sino de personas cercanas, es importante esclarecer qué personas pueden estar afectando el buen nombre de ese funcionario”, dijo el abogado.

Para Niño, la vinculación del director de la UNP o de las “personas cercanas” la debe definir la Fiscalía en el marco de su investigación. Advirtió que está atento a cualquier llamado de la justicia respecto del proceso que avanza en el ente acusador, incluso, donde ya declaró el hermano del presidente Gustavo Petro.

En representación de Juan Fernando Petro, el abogado Juan José Palacios advirtió que su cliente fue considerado víctima en este proceso y su participación se reduce a explicar como su nombre está siendo usado de manera inescrupulosa por otros abogados con ese objetivo criminal.

“El más interesado en explicar las denuncias es Juan Fernando, la misma Fiscalía nos ha expresado que se constituyen como víctimas en este proceso, toda vez que han utilizado su nombre”, explicó el abogado Juan José Palacios, defensor de Petro, al término de la diligencia de declaración en la Fiscalía.

Barbosa Danilo Rueda Juan Fernando Petro Semana 20120 - Foto: Juan Carlos Sierra / Nicolas Linares / Semana

La investigación apenas arranca y la Fiscalía avanza con las averiguaciones. Los dos primeros en declarar fueron Juan Fernando Petro y Pedro Niño, se espera que en las próximas semanas se conozcan más nombres de citados por el ente acusador, con el objetivo claro de establecer responsabilidades.