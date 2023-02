“El cambio comienza con sembrar semillas de amor y no de confrontación”: Verónica Alcocer opina sobre la ‘paz total’ en el Cauca

Este lunes, la primera dama, Verónica Alcocer, visitó Puerto Tejada, en el departamento del Cauca, con motivo de asistir a un acto de conmemoración del Día Internacional de las Manos Rojas, que rechaza el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en el marco del conflicto armado. En su intervención, destacó la importancia de la reconciliación nacional como eje central de la propuesta de ‘paz total’ del Gobierno.

“El cambio real de la ‘paz total’ comienza con el sembrar semillas de amor y no de confrontación. Nos han sembrado mucho odio a través de las décadas, mucho odio entre nosotros y nosotras y eso se traduce en violencia en el hogar, en violencia en las calles. Esto es un trabajo de todos”, manifestó la primera dama en su visita.

Además, recalcó la importancia de que se tenga en cuenta a la niñez del país, así como que el país logre unirse en pro de crear entornos protectores para garantizar sus derechos.

“El cuidado de los niños y niñas no es solo un tema de mujeres, es un tema de hombres también; de instituciones, de gobierno y de la sociedad completa. Nosotros tendríamos que ser siempre los garantes de que nuestros niños puedan caminar por las calles y no los maltraten, de que los niños en sus hogares no sean víctimas de violencia”, agregó Alcocer en su visita a Puerto Tejada.

En el evento, la primera dama estuvo acompañada por Eva Ferrer, consejera presidencial para la Reconciliación Nacional, quien también recalcó la importancia de esos espacios de generación de conciencia para prevenir y erradicar la violencia contra los niños.

Verónica Alcocer en su visita al municipio de Puerto Tejada, Cauca. - Foto: Presidencia

“Como consejera presidencial para la Reconciliación Nacional, el presidente Gustavo Petro me ha dado un encargo de poner ojo a esas violencias que son invisibles y que vivimos en primera persona, esa violencia que vivimos en casa, en la escuela, en los puestos de trabajo, en el espacio público o en internet”, sostuvo la consejera en su viaje al Cauca.

A su vez, Ferrer aseguró que el proceso inició con el Pacto Nacional para la Eliminación de Violencias contra las Mujeres y las Niñas, firmado el pasado 25 de noviembre.

“Es importante que todas y todos atendamos a este grito de la ‘paz total’ que, aunque suene utópico, se puede hacer realidad. Nuestra casa es el primer sitio para sembrar la paz”, manifestó la consejera.

Eva Ferrer, consejera para la Reconciliación. Foto: ICBF - Foto: ICBF

En el evento, se lanzó la estrategia ‘Rescatando vidas, salvando sueños’, que busca prevenir las violencias en 10 departamentos del país, tales como Cauca, Antioquia, Arauca, Norte de Santander, Chocó, Nariño y Caquetá. La brigadier general Sandra Patricia Pinzón, directora de Sanidad de la Policía Nacional, se pronunció al respecto.

“A través de este acto, que realizamos en diez regiones de país, buscamos generar conciencia en la sociedad y sinergia con las entidades locales, en busca de fortalecer entornos de protección para nuestros niños, niñas y adolescentes, permitiéndonos ‘Rescatar vidas y salvar sueños’”, sostuvo la funcionaria.

Verónica Alcocer presenció actos culturales en el Cauca. - Foto: Presidencia

A su vez, la primera dama hizo la entrega simbólica de la Unidad Móvil de Protección a la Infancia y la Adolescencia para el departamento del Cauca. De la misma forma, habló con la comunidad sobre el trabajo en el territorio y presenció muestras culturales representativas del departamento.