Exclusivo: la Corte Suprema interceptó por error una línea usada por el presidente Gustavo Petro, pero a nombre de otra persona

En la voluminosa investigación que hay en la Corte Suprema contra los congresistas que habrían participado del saqueo a la UNGRD, sucedió un hecho muy llamativo. El alto tribunal tiene en la mira a algunos congresistas de la Comisión de Crédito Público que habrían dado su voto a cambio de contratos o dinero, que se habrían aceitado desde esa entidad para apoyar las reformas que el Gobierno Petro necesitaba tramitar.

Los parlamentarios escuchados fueron: Liliana Esther Bitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Karen Astrid Manrique y el excongresista Juan Diego Muñoz. SEMANA reveló, en su última edición, cómo ellos, prevenidos de poder estar inmiscuidos en esa investigación sobre el mayor escándalo del gobierno Petro, utilizaron aplicaciones para comunicarse y no dejar rastro.

El escándalo de la UNGRD golpeó al gobierno del presidente Petro y reveló cómo la promesa del cambio no se había cumplido. Los reveladores testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla comprobaron el grado de corrupción que llegó a penetrar una entidad que debería cuidar a los colombianos de los impactos de los desastres naturales.

La Corte Suprema interceptó líneas telefónicas de congresistas involucrados en el saqueo de la UNGRD. Hablaban por aplicaciones para no ser escuchados

“Desde septiembre (de 2023),el director (Olmedo López) dice que debemos estar prestos para unos temas de las reformas que en ese momento se estaban debatiendo en el Congreso, junto con algunos proyectos de ley. Me dice: ‘Debes estar pendiente, porque vamos a hacer algo que no quiero hacer’. Eso me decía él. Eso sí es cierto, él no quería tampoco hacer ese tipo de cosas, pero me dice que las tenemos que hacer, porque es una política de Estado. Tenemos, de una u otra forma, que organizar esos temas”, le dijo Pinilla a SEMANA cuando narró por primera vez a un medio cómo se acercaron a los congresistas.

En otra entrevista, Olmedo López, por su parte, también le narró a este medio cómo el Gobierno, a través de un cónclave, al que asistían ministros y altos funcionarios de presidencia le dejó saber que era necesario llegar al capitolio. “Cuando se ganan elecciones no tenemos congresistas. Tenemos empresarios que tienen que llegar a cumplir, a pagar sus deudas y a recibir utilidades de la inversión que estaban haciendo. Son inversionistas que llegan al Congreso y a otros espacios de poder. Sí formamos parte de lo que criticábamos y es complejo”, asegura

La interceptación al presidente

En medio de las pesquisas de la Corte Suprema, hubo un hallazgo muy particular para los investigadores. SEMANA contó en esta edición, cómo “dos líneas de teléfono que en principio aparecían a nombre del polémico Jaime Ramírez Cobo terminaron siendo usadas, según los informes, por su amiga Laura Sarabia, entonces directora del Dapre, y, lo más sorprendente, por el presidente Gustavo Petro”.

“A diferencia de otros casos, como el del expresidente Álvaro Uribe, a quien le interceptaron la línea por error durante varias semanas y aun así le dieron validez a las escuchas en la Corte Suprema, en el caso de Petro ordenaron la cancelación “inmediata” de la escucha. En los oficios de la Corte Suprema también quedó claro que no se pueden valorar como prueba los diálogos de los investigados con sus abogados", aclaró la investigación de SEMANA.

La interceptación a Gustavo Petro quedó registrada en la bitácora del sistema así: “El día primero de noviembre de 2024, se evidencia en el sistema un audio de salida del 31 de octubre de 2024, con una duración de 6:06 minutos; la persona de sexo masculino que recibe la llamada, identificado como ingeniero Ballardo, se refiere a quien podría ser Gustavo Petro como ‘señor presidente’, ‘muchas gracias, señor presidente’”.

“Aunque el contenido de la conversación no es de relevancia para la investigación, el primero de noviembre de 2024, se informó mediante llamada telefónica al despacho del honorable magistrado que la persona que utiliza el número celular XXX, al parecer, es Gustavo Petro, actual presidente de Colombia”, agregó el informe.