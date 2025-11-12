En la segunda imputación en contra de Nicolás Petro, hijo del presidente del Gustavo Petro, ahora por hechos de corrupción, la Fiscalía reveló que la entonces gobernadora del departamento del Atlántico, Elsa Noguera, se “interesó” en los contratos que son objeto de investigación.

Las irregularidades aparecen en los millonarios contratos entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social (Fucoso) por donde, según la Fiscalía, salieron los recursos que terminaron en intereses personales y económicos del hijo del presidente. La fiscal reveló detalles de un “acuerdo corrupto”.

“A usted, señor Nicolás Fernando Petro, se le hace la imputación de cargos, puesto que los funcionarios de la Gobernación del Atlántico a cargo de la ordenación del gasto, esto es, el señor como secretario general del Atlántico. Usted se interesó indebidamente en estos contratos en tanto que, por vía de contratación directa, determinó a la Fundación Conciencia Social como contratista con el propósito de solventar los intereses personales y económicos suyos y de su esposa Daysuris Vásquez Castro”, expuso la Fiscalía.

La Fiscalía explicó en detalle cuál fue la participación y el interés que tuvo la entonces gobernadora Elsa Noguera en los contratos que salían de esa entidad a la fundación, que resultó salpicada y enredada en los hechos de corrupción junto a su representante legal, Gustavo de la Ossa.

“Quién tendría la facultad de otorgar esos contratos a la fundación Fucoso. Entonces sí habría un tráfico de influencia con la señora gobernadora de esa época, es así como existen varios eventos en los cuales se tendría la participación de la señora gobernadora de la época, porque ella también estaría muy interesada en ese proyecto contractual de Fucoso”, dijo la fiscal.

Durante la imputación de cargos, la Fiscalía reveló que Nicolás Petro había incurrido en el delito de tráfico de influencias y allí es donde aparece justamente el cargo de Elsa Noguera como gobernadora del departamento del Atlántico, además de otros funcionarios de alto nivel en el gobierno del presidente Petro.

“Usted, señor Nicolás Fernando, indicaba a la Fundación el personal que debía contratar para la ejecución de esos contratos; fue así cómo [hizo llegar] hojas de vida para que fueran tenidas en cuenta como personal que trabajaría o se encontraría en esa Fundación Conciencia Social. Así se configura que usted sí tenía conocimiento y dominio de todo el actuar criminal”, dijo la Fiscalía.

