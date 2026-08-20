Expresidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, queda libre por caso Fidupetrol

El exmagistrado y expresidente de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, quedó en libertad condicional por decisión de un Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en Montería, Córdoba.

Estas son las fotos de la captura de Jorge Pretelt, sorprendido en medio de su cumpleaños

Pretelt Chaljub fue capturado en mayo de 2023 luego que la Corte Suprema de Justicia dejara en firme la condena de seis años y medio de prisión por su responsabilidad en el delito de concusión.

El expresidente de la Corte Constitucional fue hallado responsable de haber exigido una suma de dinero a los directivos de la empresa Fidupetrol para seleccionar una acción de tutela promovida en medio de un millonario pleito jurídico.

Este correo, enviado por el secretario de Fidupetrol al presidente de la empresa, Guillermo Caballero, deja en evidencia que el abogado Víctor Pacheco lideraba la ofensiva en la Corte Constitucional y que él había abordado no solo a Jorge Pretelt sino a otros magistrados. Foto: Daniel Reina

En la decisión, la Sala de Casación Penal del máximo concluyó que el 18 de octubre de 2013, el entonces magistrado le solicitó al abogado Víctor Arturo Pacheco Restrepo, apoderado de la empresa Fidupetrol, la suma de 500 millones de pesos con el fin de adelantar gestiones al interior de la Corte Constitucional para que la tutela con la que se buscaba tumbar una millonaria multa.

“Para sacar airosa una acción de tutela promovida por Fidupetrol contra un fallo dictado en su contra por la Sala de Casación Penal, que le obligaba a pagar a favor de la Gobernación del Casanare $22.500′000.000 más intereses del 10,5 % anual”, enfatiza la sentencia.

“Que Pacheco diga dónde y cómo me entregó $400 millones”

Según la Corte Suprema de Justicia, el encuentro para esa “negociación” se realizó en el apartamento del magistrado en la ciudad de Bogotá, antes de asistir a una reunión en el Club El Nogal, organizada por Pretelt a la cual estaba invitado el abogado Pacheco, quien fue uno de los principales testigos en el juicio.

De acuerdo con la sentencia, se demostró que con el propósito de “echar por tierra” la millonaria condena impuesta por la Sala de Casación Penal en contra de Fidupetrol, Pretelt Chaljub le presentó a Pacheco una fórmula u hoja de ruta para el éxito de la gestión, que incluía que Fidupetrol contratara los servicios profesionales del exmagistrado de la Corte Constitucional, Rodrigo Alonso Escobar Gil, para que continuara el trámite de la acción de tutela y además entregarían prebendas a personas que integraban el núcleo familiar del magistrado a cargo del asunto.

Primeras imágenes de la captura del exmagistrado Jorge Pretelt en Montería Foto: API

“A juicio de la Corte, Pretelt Chaljub incurrió en el delito de concusión, puesto que, con abuso del cargo de magistrado de la Corte Constitucional, realizó solicitud indebida para viabilizar un resultado positivo en el trámite de revisión de la acción de tutela promovida por Fidupetrol, comportamiento que se identifica con la modalidad de concusión implícita, según la cual la petición se supone obligatoria para la víctima, por la posibilidad fundada de recibir un perjuicio en el evento de no acceder a lo pretendido, en razón del poder que el agente detenta”, detallaba el fallo.