Expulsan de Colombia a un alemán con extenso prontuario criminal: tenía circular roja de Interpol

Migración Colombia anunció este sábado, 6 de septiembre, en la tarde que fue expulsado de Colombia un ciudadano alemán que tiene un extenso prontuario criminal.

De acuerdo con la entidad colombiana, este individuo es requerido por la justicia de Alemania, por delitos cometidos en 2009, entre ellos, 47 cargos por intento de asesinato.

Por lo tanto, este sujeto tenía circular roja de Interpol. “La captura y posterior expulsión se da gracias al trabajo articulado de Migración Colombia, las autoridades alemanas y la Interpol”, agregó Migración.

Tras ser capturado, fue puesto a disposición de las autoridades alemanas, quienes adelantaron el proceso de repatriación para que pague sus penas ante la justicia de ese país.

🗞️#EsNoticia | En trabajo articulado con las autoridades alemanas e INTERPOL, @migracionCol expulsó del pais a un ciudadano alemán requerido por la justicia de su país, con Circular Roja vigente, por delitos cometidos en 2009, entre ellos 47 cargos por intento de asesinato. pic.twitter.com/dadOyHd3wN — Migración Colombia (@MigracionCol) September 6, 2025

Es de recordar que el pasado 24 de julio, en Santa Marta, cayó un ciudadano sueco que también era buscado con circular roja de Interpol.

Se trata de Sendi Kawar Aziz, quien es solicitado por las autoridades de Suecia por su presunta responsabilidad en los delitos de intento de extorsión flagrante, “ayuda de incendios intensos y ayuda en intento de devastación grave que causa peligro público”.

Sendi Kawar Aziz, el ciudadano sueco capturado. | Foto: Cortesía de Interpol

“A este sujeto se le acusa de integrar una organización criminal dedicada a la extorsión violenta en Suecia, entre las actuaciones criminales se destaca su participación en un plan para forzar al empresario Joachim Kuylenstierna a entregar bienes valorados en 100 millones de coronas suecas (9.500.000 USD). Para ello, emitió amenazas de muerte contra el empresario, sus socios y familiares“, indicaron las autoridades tras su captura.

Además, lo acusan de haber apoyado la ejecución de actos violentos “destinados a intimidar a las víctimas, como el incendio de una vivienda y el intento de detonación de granadas en zonas públicas de Estocolmo”.